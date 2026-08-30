Poli Timișoara obține o nouă victorie în cursa pentru promovare

Politehnica Timișoara a obținut o nouă victorie și 3 puncte importante în cursa pentru promovarea în Liga 1.

Noul lider al Ligii a II-a la fotbal este Politehnica Timișoara! Nou-promovata din orașul de pe Bega a bifat duminică al treilea succes consecutiv în campionat, 3-0 pe teren propriu cu ASA Târgu Mureș, și a devansat-o, cel puțin pentru o zi, pe CSM Slatina, care joacă luni în deplasare cu FC Bacău în epilogul etapei a cincea.

Reușitele întâlnirii de pe stadionul „Electrica” au fost marcate de Doană (min. 6), Chițu (min. 84) și Nyarko (min. 90). Ultimul, o noutate în lotul aflat la dispoziția antrenorului Dan Alexa, a debutat astfel cu gol.

În minutul 41, căpitanul polist Andrei Artean a fost eliminat.

Politehnica Timișoara: Coșa – Vasluian, Huszti, Pedro Paul, Toma (Ene ’67), Ștefanovici (I. Rotariu ’46) – Drăghici, Artean (cpt), Ov. Popescu – Chițu (Nyarko ’86), Doană (Burlacu-Luca ’46).

Sursa foto: Politehnica Timișoara