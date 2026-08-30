Casă distrusă de un incendiu teribil, în vestul țării (video)

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Felnac.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La locul evenimentului au acționat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Felnac.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la nivelul acoperișului locuinței și în 3 încăperi, pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați.

După o intervenție susținută, pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric, cauzat de un cablu electric defect sau neizolat corespunzător față de materialele combustibile.

Pompierii militari arădeni vă reamintesc măsurile ce trebuie respectate pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente nedorite, care se pot solda cu pagube materiale și, uneori, cu pierderi de vieți omenești:

– nu utilizaţi aparate electrice, cabluri, prize, întrerupătoare sau dispozitive de protecţie defecte ori improvizate;

– nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice aflate sub tensiune (fier de călcat, radiator, reşou, lampă, televizor etc.);

– instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului menţionate în prospectul produsului;

– verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și înlocuiți-le dacă sunt uzate;

– evitați suprasolicitarea prizelor.

Sursa imagini: ISU Arad