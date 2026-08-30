Prognoza meteo pentru duminică 30 august. Averse și grindină în centru și în est, temperaturi de până la 35 de grade în vest.

Vremea se încălzește duminică în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest temperaturile vor urca până la 34-35 de grade.

Totuși, în mai multe regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, grindină, în special în zonele montane, în Transilvania și Moldova.

Pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, însă vor exista și perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice. La începutul zilei, acestea se vor semnala în nord-est și izolat în centru și sud, iar după-amiaza și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali și pe spații mai mici în Transilvania, Moldova și în restul zonei montane.

Cantitățile de apă vor fi de 5…10 l/mp și, izolat, mai ales la munte, de 15…25 l/mp. Pe alocuri va cădea grindină.

Noaptea, cerul va deveni mai mult senin, iar izolat se va forma ceață, în special în depresiuni și în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când vitezele vor ajunge la 40…55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade, cu valori mai ridicate în regiunile vestice, unde se vor atinge 34…35 de grade.

Minimele, relatează observatornews, se vor situa între 10…12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20…22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

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