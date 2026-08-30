Autotren în flăcări pe autostrada A1 Lugoj – Deva, circulație blocată

Circulația a fost oprită temporar, duminică-dimineața, pe autostrada A1, la km 403, în zona Grind (județul Hunedoara), pe sensul de mers Lugoj – Deva.

Un autotren a luat foc, iar echipaje de pompieri, poliție și ambulanță sunt la fața locului.

Update, ISU Hunedoara

Echipaje de intervenție de la subunitățile din Ilia și Dobra au intervenit, duminică dimineață, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins remorca unui autocamion, pe Autostrada A1, sensul de mers Ilia – Deva.

La sosirea pompierilor, remorca ardea violent, generalizat, iar încărcătura (burlane metalice) se rostogolise pe partea carosabilă.

Pentru a lichida incendiul, echipajele au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar la fața locului s-a aflat și un echipaj SMURD.

Nicio persoană nu a fost surprinsă în incendiu.

Pe timpul intervenției, circulația rutieră a fost oprită pe ambele benzi de deplasare pe direcția Ilia – Deva.

La finalizarea misiunii, pompierii militari au acționat pentru curățarea carosabilului, iar circulația a fost reluată în condiții normale.