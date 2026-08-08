Operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre s-a încheiat cu succes

Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre s-a încheiat cu succes sâmbătă seară.

Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre, menită să crească debitul de apă către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, s-a încheiat cu succes sâmbătă seară, au anunțat reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”.

Efectele operațiunii de scufundare a celor patru barje se vor resimți cel mai devreme duminică seară și pe parcursul zilei de luni.

Scufundarea ultimelor două barje a durat aproximativ șapte ore, între orele 12:30 și 19:22.

Acestea au fost poziționate la aproximativ 300 de metri distanță față de primul grup de barje, al doilea grup fiind amplasat în amonte și mai înclinat pentru orientarea curentului către brațul Bala.

Împreună cu primele două barje, scufundate vineri seara, acestea vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către brațul care alimentează cu apă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul Dunării va rămâne staționar până pe 12 august inclusiv, în jurul valorii de 1.400 de metri cubi pe secundă.

Începând din 13 august, debitele Dunării ar urma să crească în jurul valorii de 1.450 de metri cubi pe secundă, iar pe 15 august să ajungă la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă.

Nivelul Dunării la Cernavodă, deși astăzi în scădere cu 4 centimetri față de ieri (-218 cm față de -222 cm) va avea o perioadă de staționaritate începând din data de 12 august, respectiv în jurul valorii de -230 cm, au precizat reprezentanții Apelor Române.

(sursa: Mediafax)