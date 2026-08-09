Atenție, se închide traficul rutier pe Calea Martirilor! Modificări în circulația mai multor linii transport

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) informează că, în perioada 10 august – 13 august, circulația mijloacelor de transport de pe liniile de troleibuz 15 și 16, precum și de pe linia de autobuz Expres 3, va fi modificată, în contextul închiderii traficului rutier pe Calea Martirilor, pe tronsonul cuprins între bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan, unde vor fi executate lucrări la carosabil.

În această perioadă, mijloacele de transport vor circula astfel:

Linia de troleibuz 15

Traseu tur: Girația Bulevardul Sudului – Traian Grozăvescu (Poșta Mare), pe traseul obișnuit.

Traseu retur: Traian Grozăvescu (Poșta Mare) – Parcul Copiilor – Complexul Studențesc (Ion Vidu) – strada Cluj (Arieș) – Spitalul Județean (Casa Austria) – bulevardul Sudului – Parc Bulevardul Sudului – Girația Bulevardul Sudului.

Linia de troleibuz 16

Traseu tur: Girația Bulevardul Sudului – Parc Bulevardul Sudului – bulevardul Sudului – Spitalul Județean (Arieș), apoi continuă pe traseul obișnuit.

Traseu retur: Traian Grozăvescu (Poșta Mare) – Girația Bulevardul Sudului, pe traseul obișnuit.

Linia de autobuz Expres 3

Traseu tur: Apicultorilor – Mureș (Calea Martirilor) – Mareșal C. Prezan – Girația Bulevardul Sudului – bulevardul Sudului – Parc Bulevardul Sudului – bulevardul Sudului (Liviu Rebreanu) – Spitalul Județean (Arieș) – Casa Tineretului, apoi continuă pe traseul obișnuit.

Traseu retur: traseul normal până la strada Cluj (Arieș), apoi deviază prin Spitalul Județean (Casa Austria) – bulevardul Sudului – Parc Bulevardul Sudului – Girația Bulevardul Sudului – Mureș (Calea Martirilor) – Apicultorilor.