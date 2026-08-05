Legea care îi poate încheia mandatul lui Dominic Fritz a fost votată și de 11 senatori USR! Decizia se mută la CCR

Senatul a păstrat prevederea potrivit căreia aleșii cu rapoarte ANI definitive își pierd mandatul la 30 de zile de la intrarea noii legi în vigoare, dacă interdicția de trei ani nu a expirat. Proiectul a trecut cu 104 voturi, inclusiv toate cele 22 de voturi PNL și 11 voturi USR. Legea nu produce încă efecte, iar USR a anunțat că o va contesta la Curtea Constituțională.

Senatul, Cameră decizională, a adoptat miercuri, 5 august 2026, noua lege a integrității cu 104 voturi pentru, opt împotrivă și șapte abțineri.

În text a rămas articolul care prevede încetarea de drept, după 30 de zile, a mandatelor persoanelor cu incompatibilități sau conflicte de interese constatate definitiv înaintea intrării legii în vigoare. Dominic Fritz intră aparent în categoria descrisă, după ce raportul ANI a devenit definitiv la 18 iunie 2026. Mandatul nu îi încetează însă acum. Pe contraatac, USR pregătește sesizarea CCR, iar legea nu a ajuns încă la promulgare la președintele țării.

Camera Deputaților a introdus termenul de 30 de zile. Senatul a refuzat să-l elimine

Proiectul de modificare a legislației în materia integrității a fost inițiat de parlamentari PNL și USR, între care senatorul Sorin Șipoș, unul dintre soldații fideli ai lui Fritz, și a fost adoptat de Camera Deputaților la 3 august 2026. În forma votată de prima Cameră sesizată a fost introdus Articolul X, o dispoziție tranzitorie privind cazurile de incompatibilitate și conflict de interese rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Textul prevede că persoanelor aflate într-o asemenea situație, pentru care termenul de trei ani nu s-a împlinit, le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea legii în vigoare. Norma privește, astfel, situații juridice deja constatate definitiv, dar ale căror efecte sunt încă în curs.

În Senat, Cameră decizională, USR a cerut eliminarea integrală a Articolului X. În raportul Comisiei juridice, partidul a susținut că prevederea ar adăuga o sancțiune nouă după soluționarea definitivă a cazului și ar încălca principiul constituțional al neretroactivității legii. Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, iar plenul Senatului a adoptat proiectul cu articolul menținut.

Articolul care poate decide viitorul primarului USR de la Timișoara nu a fost strecurat după vot, ci a fost scris în forma Camerei, contestat explicit de USR și păstrat de Senat.

Harta reală a votului – o majoritate transpartinică, nu doar PSD–AUR

Senatul a adoptat legea cu 104 voturi pentru, opt împotrivă și șapte abțineri, în timp ce doi senatori prezenți nu au votat. Distribuția pe grupuri arată însă că majoritatea care a susținut proiectul a fost mai largă decât formula politică PSD–AUR folosită în primele relatări publice.

Pentru lege au votat 34 de senatori PSD, 25 de senatori AUR, toți cei 22 de senatori PNL prezenți și 11 senatori USR. Alți șase senatori USR au votat împotrivă. Votul nominal privește însă proiectul în ansamblu, nu separat Articolul X privind încetarea mandatelor după 30 de zile.

Prin urmare, nu se poate afirma că cei 11 senatori USR au votat explicit pentru pierderea mandatului lui Dominic Fritz. Ei au susținut forma finală a legii după ce amendamentul propriului grup, prin care se solicita eliminarea Articolului X, fusese respins.

Printre senatorii USR care au votat pentru s-a aflat și Sorin Șipoș, inițiator al proiectului și lider al grupului. Ulterior, acesta a anunțat contestarea la Curtea Constituțională a două prevederi considerate neconstituționale, explicând că legea este necesară pentru îndeplinirea jalonului PNRR, dar nu poate rămâne în această formă.

Legea contestată acum de USR nu a trecut împotriva USR, ci cu grupul USR împărțit între 11 voturi pentru și șase împotrivă.

De ce Dominic Fritz intră în ipoteza articolului

Articolul X stabilește trei condiții cumulative, ce prevăd ca incompatibilitatea sau conflictul de interese să fi fost constatat definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi, termenul de trei ani al interdicției să nu se fi împlinit, iar persoana vizată să ocupe în continuare o funcție, o demnitate publică sau un mandat.

În cazul lui Dominic Fritz, toate cele trei elemente sunt, la prima vedere, întrunite. Agenția Națională de Integritate a constatat un conflict de interese, iar raportul a rămas definitiv la 18 iunie 2026, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul primarului.

Fritz continuă să conducă Primăria Timișoara, iar termenul de trei ani calculat de la rămânerea definitivă este încă în curs. Interpretat literal, Articolul X îl include, chiar dacă numele său nu apare în text.

Votul Senatului nu produce însă, prin el însuși, încetarea mandatului. Pentru ca termenul de 30 de zile să înceapă sunt necesare finalizarea controlului de constituționalitate, promulgarea, publicarea în Monitorul Oficial și intrarea legii în vigoare.

Numai dacă articolul trece de CCR și rămâne în forma adoptată poate produce efectul prevăzut.

Formula „încetează de drept” nu exclude o operațiune administrativă de constatare. Aplicarea concretă poate presupune emiterea unui act de către autoritatea competentă, iar acel act ar putea genera un nou litigiu. Până la forma finală a legii și la eventuala decizie a CCR nu poate fi anticipat nici mecanismul exact, nici traseul judiciar.

Fritz nu și-a pierdut mandatul miercuri, 5 august. Dar, pentru prima dată, există un text adoptat de ambele Camere care descrie aproape exact situația sa și îi atașează expres încetarea mandatului.

Mandatul actual și viitoarea carieră electorală sunt două probleme diferite

Efectele posibile ale noii legi trebuie separate. Primul privește mandatul actual de primar. Dacă Articolul X trece de controlul de constituționalitate și intră în vigoare în forma adoptată, mandatul lui Dominic Fritz ar urma să înceteze după 30 de zile.

Acesta este efectul imediat prevăzut de text pentru persoanele aflate încă în intervalul interdicției de trei ani.

A doua consecință privește viitoarele candidaturi. Legea raportează termenul de trei ani la data la care raportul ANI sau hotărârea judecătorească a rămas definitivă. În cazul lui Fritz, reperul este 18 iunie 2026. O candidatură depusă înainte de expirarea acestui interval ar putea fi respinsă sau contestată în instanță, dacă norma rămâne în vigoare și este considerată aplicabilă situației sale.

Legea nu îl înlătură automat din funcția internă de președinte al USR. Conducerea unui partid nu este o funcție, demnitate publică ori un mandat electoral în sensul Articolului X.

Politic însă, pierderea Primăriei Timișoara ar afecta principala funcție executivă pe care Fritz și-a construit ascensiunea națională.

Situația nu îl privește exclusiv. Potrivit unor date ANI preluate de presă, 122 de persoane s-ar afla în intervalul interdicției de trei ani, iar 47 dintre ele ar continua să ocupe funcții supuse regimului declarațiilor de avere și interese.

CCR decide înainte să înceapă cronometrul. Fritz răspunde printr-un proverb

Legea nu a ajuns încă la promulgare. Pagina oficială a Senatului arată că, după vot, actul a fost depus la secretarul general și anunțat în plen pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității. Proiectul se află în intervalul în care titularii prevăzuți de Constituție pot sesiza CCR, înainte ca legea să fie trimisă președintelui României.

USR a anunțat că va contesta articolul privind încetarea mandatelor după 30 de zile și prevederea referitoare la declarațiile partenerilor de viață.

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a declarat că PNL va contribui cu semnături. Comparația cu „stalinismul”, riscul invocat asupra celor 770 de milioane de euro din PNRR și posibilitatea unei decizii până la 31 august sunt declarații politice și scenarii atribuite unor surse, nu concluzii oficiale ale CCR ori ale Comisiei Europene.

Dominic Fritz a reacționat în jurul orei 17:20 prin mesajul: „Nu mor caii când vor câinii”.

Postarea nu conține argumente juridice sau explicații despre parcursul legii. Ea transmite rezistență politică și mobilizarea susținătorilor, în timp ce răspunsul juridic este transferat către sesizarea CCR.

Până la decizia Curții, promulgare și intrarea legii în vigoare, termenul de 30 de zile nu începe să curgă.

Dominic Fritz rămâne, deocamdată, primarul Timișoarei. Dar mandatul său nu mai depinde numai de interpretarea prefectului Paul Finta asupra vechii legislații.

Parlamentul a adoptat între timp o normă expresă, cu termen de 30 de zile, care îi poate fi aplicată direct. Următoarea decizie nu mai aparține nici Prefecturii, nici liderilor de partid, ci Curții Constituționale.