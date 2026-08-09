„Sub semnul curgerii. Între transparență și permanență” – expoziție de pictură la Timișoara

Muzeul Apei din Timișoara găzduiește în prezent expoziția de pictură „Sub semnul curgerii. Între transparență și permanență”, semnată de artistul vizual Costin Brăteanu, al cărei vernisaj s-a bucurat de o prezență numeroasă, reunind artiști plastici, scriitori, colecționari, oameni de cultură și iubitori ai artei contemporane

Curatoriată de scriitorul Robert Șerban, expoziția propune un demers artistic profund și meditativ, în care apa devine un simbol al memoriei, al transformării și al continuității. Lucrările expuse explorează raportul dintre materie și lumină, dintre transparență și permanență, construind un univers vizual în care pigmentul, textura și gestul pictural se transformă în instrumente ale reflecției asupra timpului și existenței.

În deschiderea vernisajului, curatorul Robert Șerban a vorbit despre direcția artistică a lui Costin Brăteanu și despre coerența unei creații dezvoltate în urma numeroaselor rezidențe și simpozioane internaționale la care artistul a participat în ultimii ani, evidențiind maturitatea și autenticitatea discursului său plastic.

Printre invitații prezenți la vernisaj s-au numărat numeroși artiști vizuali din Timișoara, între care Adriana Ilin Tomici, Dorothea Hîrjoi, Loredana Furca, Tar Béla, Cătălin Pălălău, Areta Voștinar, Mariana Țepes, Sorina Marandiuc, Lucia Preda, Cristina Lihăț, Daniel Suici, Cosmin Alin Vâlceanu, Ecaterina Schiwago, Kara Molnar, Lia Popescu, Geta Adam, Carmen Olteanu, Elena Ursei, Marian Popescu, Dana Petkov, Ana Domnica Hoble și Ritta Hertz, alături de numeroși alți invitați și susținători ai artei contemporane.

Atmosfera caldă și dialogurile dintre artiști și public au transformat vernisajul într-un veritabil moment de întâlnire al comunității artistice timișorene, confirmând interesul crescut pentru proiectele culturale dedicate artei contemporane.

Expoziția „Sub semnul curgerii. Între transparență și permanență” poate fi vizitată în continuare la Muzeul Apei din Timișoara, oferind publicului ocazia de a descoperi un parcurs artistic în care pictura devine un spațiu al memoriei, al introspecției și al dialogului dintre natură și sensibilitatea umană. Detalii pe (www.muzeulapei.ro).

În data de 14 august, de la ora 17, are loc turul ghidat tematic „Muzeul Apei: memorie și inspirație”, facilitat de Loredana Leordean, coordonator programe educaționale în cadrul companiei Aquatim, iar de la ora 18, artistul Costin Brăteanu va susține un atelier de creație cu pigmenți indieni solubili în apă. Ambele activități se adresează publicului larg (adulți).

Participarea este gratuită și se face pe bază de înscrieri telefonice la 0757087059 (recepția Muzeului Apei). Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierilor.