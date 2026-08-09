Accident mortal la Armeniș. Două mașini s-au ciocnit frontal

Duminică, 9 august în jurul orei 06:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au fost sesizați, prin 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în Armeniș.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, la kilometrul 427, chiar în localitate, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa din direcția Caransebeș către Orșova, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani.

În urma impactului, bărbatul de 59 de ani a decedat și o femeie în vârstă de 45 de ani, pasageră pe locul din dreapta-față în același autoturism, a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto în vârstă de 36 de ani a fost testat cu privire la consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de deplasare, circulația fiind reluată în jurul orei 9.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.