Expoziție și concert de Ziua Internațională a Tineretului, la Timișoara. Accesul este liber

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT Timișoara) invită publicul, în data de 12 august 2026, la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Tineretului, organizat în cadrul celei de-a cincea ediții a proiectului Youth Summer Fest.

Evenimentul va avea loc la Casa Tineretului din Timișoara, iar participarea este gratuită. Programul reunește arta, cultura și muzica într-o experiență care pune în prim-plan creativitatea tinerilor, identitatea personală și culturală, precum și legăturile construite între participanți.

De la ora 17:00, publicul poate participa la expoziția „From roots to routes”, care prezintă lucrările realizate de voluntarii și participanții implicați în atelierele Youth Summer Fest. Expoziția va include lucrări de artă digitală, mozaicuri ceramice și fotografii realizate în format digital și analog.

Vizitatorii vor parcurge un traseu artistic prin Casa Tineretului, de la „rădăcini”: identitatea personală și culturală a participanților, până la „drumuri”: conexiunile create între aceștia, experiențele interculturale și perspectivele descoperite pe parcursul proiectului. Toate aceste teme sunt transpuse în lucrări care vorbesc despre diversitate, apartenență, istorie și puterea artei de a apropia oamenii.

Seara va continua, de la ora 20:00, cu un concert susținut de Vlad Corb, unul dintre artiștii noii generații de rock din România. Cunoscut pentru energia spectacolelor sale live și pentru prezența scenică puternică, artistul îmbină rockul indie-alternativ cu texturi cinematice, sonorități onirice și ritmuri inspirate din muzica de club.

Prin acest eveniment, FITT Timișoara își propune să creeze un spațiu deschis în care tinerii și comunitatea locală să se întâlnească, să descopere noi forme de expresie artistică și să celebreze împreună Ziua Internațională a Tineretului.

Participanții se pot înscrie la expoziție, la concert sau la ambele activități, completând formularul disponibil la adresa: https://forms.cloud.microsoft/e/b0bmvREqcW

Youth Summer Fest este un proiect finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate.

Partener de mobilitate: PROCAR Timișoara.