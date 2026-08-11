David Popovici, cel mai rapid din serii la Campionatul European de natație de la Paris

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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David Popovici, cel mai rapid din serii la Campionatul European de natație de la Paris

David Popovici, cel mai rapid din serii la Campionatul European de natație de la Paris.

David Popovici a fost cel mai rapid în seriile de la 100 m liber la Europenele de la Paris și s-a calificat în semifinale.

David Popovici s-a calificat fără probleme, marți, în semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Paris. Înotătorul român a obținut cel mai bun timp din serii, după ce a încheiat cursa în 47,13 secunde.

Popovici a concurat în ultima serie și a fost cel mai rapid dintre toți sportivii înscriși în această probă. Pe locul al doilea în serii s-a clasat croatul Jere Hribar, cu timpul de 47,80 secunde, iar al treilea a fost spaniolul Luca Hoek le Guenedal, care a încheiat în 47,90 secunde.

România a mai avut doi reprezentanți în proba de 100 de metri liber, însă aceștia nu au reușit să se califice în semifinale.

Patrick Sebastian Dinu a încheiat seriile pe locul 27, cu timpul de 48,83 secunde, în timp ce Eric Ștefan Andrieș s-a clasat pe locul 58, după ce a scos timpul de 49,79 secunde.

Semifinalele probei de 100 de metri liber sunt programate în această seară, de la ora 20:32. Finala va avea loc miercuri seară.

(sursa: Mediafax)

Foto: Eurosport

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