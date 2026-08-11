David Popovici, cel mai rapid din serii la Campionatul European de natație de la Paris.

David Popovici a fost cel mai rapid în seriile de la 100 m liber la Europenele de la Paris și s-a calificat în semifinale.

David Popovici s-a calificat fără probleme, marți, în semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Paris. Înotătorul român a obținut cel mai bun timp din serii, după ce a încheiat cursa în 47,13 secunde.

Popovici a concurat în ultima serie și a fost cel mai rapid dintre toți sportivii înscriși în această probă. Pe locul al doilea în serii s-a clasat croatul Jere Hribar, cu timpul de 47,80 secunde, iar al treilea a fost spaniolul Luca Hoek le Guenedal, care a încheiat în 47,90 secunde.

România a mai avut doi reprezentanți în proba de 100 de metri liber, însă aceștia nu au reușit să se califice în semifinale.

Patrick Sebastian Dinu a încheiat seriile pe locul 27, cu timpul de 48,83 secunde, în timp ce Eric Ștefan Andrieș s-a clasat pe locul 58, după ce a scos timpul de 49,79 secunde.

Semifinalele probei de 100 de metri liber sunt programate în această seară, de la ora 20:32. Finala va avea loc miercuri seară.

(sursa: Mediafax)

Foto: Eurosport

CITEȘTE ȘI: Peste 500 de medici sunt așteptați la Timișoara