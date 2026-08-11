Licitaţie pentru construirea unui centrul multifuncţional în inima Timişoarei. Investiția este estimată la 35–40 de milioane de euro, bani de la CJT şi fonduri europene

A fost lansată licitaţia pentru construirea unui centrul multifuncţional în inima Timişoarei. Investiția este estimată la 35–40 de milioane de euro, bani de la CJT şi fonduri europene, a informat preşedintele Alfred Simonis.

„Facem primul pas pentru construirea unei clădiri iconice în zona zero a Timișoarei, acolo unde acum funcționează parcarea Consiliului Județean Timiș.

Am lansat astăzi licitația pentru realizarea proiectului viitorului centru multifuncțional, o clădire pe care ne-o dorim cu o arhitectură impresionantă, care să devină unul dintre reperele Timișoarei.

Ansamblul pe care vrem să îl ridicăm în spatele clădirii Materna va avea o sală principală de concerte, cu o capacitate de minimum 1.000 de locuri, proiectată la standarde internaționale de acustică naturală, săli multifuncționale, dar și spații expoziționale.

La parter și mezanin ne dorim o galerie comercială care să includă librării, galerii de artă, magazine de design, dar și cafenele și restaurante tematice.

Și, evident, parcarea. Aceasta va avea aproximativ 200 de locuri și va fi prima parcare publică supraetajată nou construită în zona zero a Timișoarei.

Și, da, cu siguranță vor exista politicieni și postaci de serviciu care vor spune că, din nou, anunțăm un proiect aflat în primele faze. Asemenea postări nu sunt însă pentru ei, ci pentru voi, toți ceilalți. Cred că este important să știți care sunt proiectele pe care le pregătim și le realizăm la Consiliul Județean Timiș. Comentatorii de serviciu și postacii plătiți sau conturile fake de pe rețelele sociale nu contează.

Revenind la proiectul pe care îl vom realiza în plin centrul Timișoarei, străjuit de palate istorice, simbol pentru oraș, atât de valoroase, ne dorim ca la licitație să participe echipe de proiectare conduse de arhitecți recunoscuți internațional.

Dincolo de a veni în sprijinul șoferilor aflați în căutarea unui loc de parcare, vrem ca această clădire să devină un nou reper arhitectural pentru Timișoara și chiar un obiectiv cultural de referință la nivel european”, a transmis Simonis.

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Investiția este estimată la 35–40 de milioane de euro, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene și din bugetul Consiliului Județean Timiș.

La 1 octombrie vor fi deschise ofertele. Dacă nu vor exista contestații, în luna decembrie va putea fi semnat contractul de proiectare, iar arhitecții vor avea la dispoziție opt luni pentru realizarea proiectului.