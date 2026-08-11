Jobul de vis pentru iubitorii de pisici: cazare gratuită pe o insulă din Grecia

Insula grecească Syros caută din nou voluntari pentru îngrijirea pisicilor fără stăpân. Înscrierile pentru programul din 2027 se deschid în septembrie 2026.

Adăpostul pentru pisici de pe insula Syros oferă cazare și masă gratuite voluntarilor. Programul înseamnă cinci ore pe zi, șase zile pe săptămână, cu o zi liberă pentru vizitarea insulei, scrie Il Messaggero.

Inițiativa este organizată de o ONG activă în protecția animalelor din Ciclade. Organizația pregătește deja programul pentru 2027, iar înscrierile se deschid în septembrie 2026.

Sarcinile voluntarilor includ hrănirea pisicilor și schimbarea apei acestora. Voluntarii curăță litierele și dezinfectează cuștile, mențin curate zonele comune și administrează medicamente, sub supravegherea echipei.

O parte importantă a activității este jocul cu pisicile. Voluntarii ajută și la spălarea păturilor și a vaselor din adăpost.

O insulă din Grecia oferă cazare gratuită iubitorilor de pisici. Ce trebuie să faci

Pachetul include cazare gratuită, mic dejun, cameră privată într-o casă comună și acces la utilități de bază. Voluntarii primesc și o zi liberă săptămânal. Zborurile, feribotul până pe insulă, mesele și alte cheltuieli rămân în sarcina fiecărui participant. O asigurare internațională este obligatorie.

Pentru înscriere este nevoie de vârsta majoră și de o bună cunoaștere a limbii engleze. Organizația cere și o condiție fizică bună, pentru a face față sarcinilor zilnice.

Cea mai importantă cerință rămâne dragostea pentru pisici, alături de răbdare. Candidaturile se depun pe site-ul oficial al organizației, www.syroscats.com.

(sursa: Mediafax)