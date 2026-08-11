Eclipsă parțială de Soare și Perseide, într-un program de observații astronomice organizat miercuri 12 august de UVT.

La UVT, știința începe cu întrebările și continuă cu descoperirile. Fie că privim cerul pentru prima dată sau suntem pasionați deja de astronomie, astfel de fenomene ne reamintesc cât de fascinant este Universul. De aceea, vă invităm să petreceți o seară sub cerul liber, alături de comunitatea UVT, pentru a observa două dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale verii.

UVT vă invită miercuri, 12 august 2026, la o seară dedicată observațiilor astronomice, organizată în zona releului de telecomunicații de lângă Lucareț. Punctul de întâlnire și locul de parcare se află la coordonatele 45.82233, 21.66667, de unde se va merge pe jos, aproximativ 20 de minute, până la locul observațiilor.

Programul serii cuprinde:

– În intervalul 20:24–20:48 va fi perioada de observare a eclipsei parțiale de Soare (până la apus);

– De la ora 21:00 va urma prezentarea despre Perseide și explicația fenomenului;

– Seara va include și o prezentare interactivă, cu simulări proiectate pe videoproiector, prin care participanții vor descoperi explicațiile științifice din spatele fenomenelor observate pe cer;

– Sunt programate și observații prin telescop ale unor obiecte Messier;

– Iar după ora 23:30 va urma observarea Perseidelor, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului.

Evenimentul se va încheia în jurul orei 1:00. Participanții sunt rugați să ajungă la locul observațiilor cel târziu la ora 19:00.

Foto NewsEdge