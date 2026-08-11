O idee genială: o seară la teatru la Timișoara.

Încă mai e destul timp până pe 28 septembrie, dar, dacă deja v-ați întors de prin concedii până în acea seară de luni, ar fi chiar… o idee genială să mergeți la teatru. Mai exact, să vizionați, în sala Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul, cu începere de la ora 19,30, o comedie de neratat.

”Ce se întâmplă când gelozia scapă de sub control și intră în scenă? Un soț convins că iubita îl înșală. Un agent imobiliar cu zâmbet fatal. Un actor amator recrutat să joace un rol periculos. Și apoi… haosul total: sosii, confuzii, frați gemeni, vecini curioși și o avalanșă de situații imposibile! <<O idee genială>>, comedia-fenomen scrisă de Sébastien Castro, demonstrează că uneori cele mai proaste idei se transformă în cele mai bune comedii.

În regia lui Daniel Hara, spectacolul promite hohote de râs și o energie explozivă. În plus, el aduce în faţa publicului timişorean o distribuţie de excepţie: Gheorghe Ifrim – Arnaud, soțul gelos și plin de <<idei geniale>>, într-o creație genială, savuroasă și energică; Adrian Nour – în apariții neașteptate, într-un tur de forță actoricesc cu roluri multiple de zile mari; Maria Obretin – Marion, prinsă între realitate și absurd, într-un rol captivant, încărcat de umor și rafinament; Antoaneta Zaharia – vecina care știe mereu prea multe, într-un rol condimentat cu umor irezistibil și momente memorabile. O comedie irezistibilă, cu replici savuroase și situații explozive. Nu rata o seară de teatru pe care o vei povesti mult timp după, ” au transmis organizatorii evenimentului.