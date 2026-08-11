Accident extrem de grav între o maşină şi o motocicletă. A fost solicitat elicopterul SMURD

Traficul este îngreunat, marţi după-amiază (ora 14:30), pe DN 57, la Nicolinț (Caraş-Severin), în urma unei coliziuni dintre un autoturism și o motocicletă.

În urma accidentului, a intervenit și elicopterul SMURD.

Se circulă pe 1/2 cale până în jurul orei 16:30, estimativ.

UPADATE: Un al doilea accident a avut loc în același loc. O altă motocicletă a lovit mașina implicată în accidentul anterior.

Ce au stabilit polițiștii

În jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Oravița au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 57, la ieșirea din localitatea Nicolinț, în direcția localității Moldova Nouă.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 21 de ani ar fi condus un motociclu fără numere de înmatriculare și fără a deține permis de conducere, pe un drum agricol, iar ulterior ar fi pătruns pe DN 57, unde ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 60 de ani, care circula din direcția Moldova Nouă către Nicolinț.

În urma impactului au rezultat avarierea celor două vehicule, precum și rănirea tânărului de 21 de ani.

Acesta a fost preluat și transportat cu un elicopter SMURD la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Întrucât starea de sănătate a conducătorului motociclului nu a permis testarea cu aparatul alcooltest, acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Ulterior, în jurul orei 15:00, în timp ce polițiștii efectuau activități de dirijare a traficului rutier în zona producerii primului accident, a avut loc un al doilea eveniment rutier.

Din primele verificări, a reieșit că un bărbat în vârstă de 55 de ani, cetățean ceh, care conducea o motocicletă pe DN 57, din direcția Moldova Nouă către Oravița, a intrat în coliziune cu autoturismul implicat în primul accident rutier.

În urma celui de-al doilea eveniment rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs cele două evenimente rutiere.