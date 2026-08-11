Aplicația e-Terra a fost repornită. Ce se întâmplă cu cele 94.000 de cereri.

Aplicația e-Terra a fost repornită marți, de la ora 15.00, după perioada în care sistemul de cadastru și publicitate imobiliară nu a funcționat. Circa 94.000 de cereri se aflau în lucru în momentul incidentului cibernetic, iar ANCPI anunță că ordinea în care acestea au fost depuse va fi păstrată.

Prima zi de funcționare este dedicată înregistrării actelor depuse prin poștă și a celor întocmite de notarii publici în perioada în care sistemul nu a fost disponibil.

Începând de miercuri, 12 august, de la ora 8.30, e-Terra va fi disponibilă și pentru persoanele autorizate să facă lucrări de cadastru, experții tehnici-judiciari și executorii judecătorești care aveau acces la sistem înainte de incident.

În prima zi nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și pentru informare.

Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare când sistemul a devenit indisponibil. ANCPI spune că termenele pentru aceste cereri au fost prelungite și că personalul disponibil va fi folosit pentru recuperarea întârzierilor.

În perioada în care e-Terra nu a funcționat, cererile au putut fi depuse la ghișeu, prin poștă sau prin curier. Acestea au fost înregistrate cu data și ora la care au fost primite.

După repornirea sistemului, cererile vor fi introduse în registrul electronic păstrându-se ordinea în care au fost depuse. Același lucru este valabil și pentru actele întocmite de notari înainte de blocarea sistemului, dar care nu au putut fi înregistrate.

Și valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate a fost prelungită cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat.

ANCPI avertizează că în primele zile pot apărea timpi mai mari de așteptare, deoarece sistemul va avea de procesat un număr mare de solicitări acumulate în perioada în care a fost indisponibil.

Unele documente PDF ar putea fi, de asemenea, temporar indisponibile. ANCPI precizează că acestea nu au fost pierdute sau șterse, ci sunt încă transferate în Cloudul Guvernamental.

Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice sunt pregătite să intervină dacă apar probleme.

Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân, deocamdată, oprite și vor fi repornite treptat.

Aplicația e-Terra a fost indisponibilă în urma incidentului care a afectat sistemele informatice ale ANCPI, iar activitatea de cadastru și publicitate imobiliară a fost perturbată. În perioada în care sistemul electronic nu a putut fi utilizat, cererile și actele au putut fi depuse prin alte modalități, inclusiv la ghișeu, prin poștă sau curier, acestea fiind înregistrate cu data și ora primirii.

Indisponibilitatea sistemului a dus la acumularea unui volum important de cereri care trebuie procesate după reluarea funcționării aplicației. ANCPI precizează că aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare la momentul incidentului, iar pentru acestea au fost luate măsuri pentru protejarea rangului și prelungirea termenelor legale.

(sursa: Mediafax)