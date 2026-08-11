Cinci tineri au fost răniți într-un accident, pe un drum din Banat. Greșeala unei șoferițe în vârstă de 20 de ani

Luni, 10 august, în jurul orei 22:30, Poliția Municipiului Caransebeș a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 58, în localitatea Brebu Nou.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene Caraș-Severin au stabilit faptul că, în timp ce o tânără, în vârstă de 20 de ani, conducea un autoturism pe DN 58, din direcția Reșița către Caransebeș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu partea laterală stângă a unui autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care circula din direcția Caransebeș către Reșița, a transmis IPJ Caraș-Severin.

În autoturismul condus de tânără se afla, pe locul din dreapta-față, o pasageră în vârstă de 20 de ani.

În cel de-al doilea autoturism se aflau, pe locul din dreapta-față, o tânără în vârstă de 18 ani, iar pe bancheta din spate, un tânăr în vârstă de 20 de ani.

În urma accidentului, cele cinci persoane au suferit vătămări corporale și au fost transportate cu ambulanțele la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

În urma impactului, autoturismul condus de tânără s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe sensul de deplasare Reșița – Caransebeș.

Conducătorul auto în vârstă de 20 de ani a fost testat cu aparatele alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind negative.

Întrucât starea de sănătate a conducătoarei auto nu permitea testarea cu aparatul alcooltest, acesteia i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, a precizat IPJ Caraș-Severin.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.