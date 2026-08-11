Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din Timişoara şi din România. Capitala Banatului, cel mai accesibil mare oraș din țară

Cele mai scumpe cartiere din țară pentru românii care își doresc să facă achiziții imobiliare nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș care și-a cultivat de-a lungul timpului statutul de pol imobiliar de lux pe fondul prețurilor ridicate solicitate de proprietari și dezvoltatori, ci în București. Capitala are șapte zone în care cumpărătorii plătesc mai mult pentru un apartament decât în centrul Clujului.

Trei zone din București “sparg” toate tiparele. Prețurile depășesc borna de 5.500 euro/mp util.

Topul celor mai scumpe 10 zone din țară este format din 8 cartiere din București și câte unul din Cluj-Napoca și Brașov

În cea mai scumpă zonă din Brașov apartamentele se vând la un nivel apropiat de cele localizate în centrul Clujului.

Apartamentele aflate în centrul orașului Iași se vând cu prețuri mai mari decât cele din cea mai exclusivistă zonă constănțeană.

În cea mai scumpă zonă din Timișoara prețurile sunt comparabile cu cele solicitate în cele mai ieftine cartiere clujene.

“Piața imobiliară din România a încetat să mai funcționeze ca un mecanism economic unitar. Vedem o hartă a discrepanțelor chiar și atunci când analizăm orașe similare sau cel puțin comparabile: în timp ce Clujul impune prețuri mari, poluri economice precum Timișoara rămân surprinzător de accesibile, având zonele de top la nivelul periferiilor clujene. În același timp, avem 3 zone mari ale Bucureștiului cu un preț mediu de peste 5.500 euro/mp, mai mult decât dublu față de media orașului. Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea orașului în factorul decisiv pentru un cost al vieții sustenabil.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Trei zone bucureștene “sparg” toate tiparele

Cele mai scumpe apartamente din România se vând, în prezent, în trei zone bucureștene. Media prețurilor solicitate aici depășește pragul de 5.500 euro/mp. Conform datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026, acestea sunt Primăverii (5.638 euro/mp), Kiseleff (5.632 euro/mp) și Aviatorilor (5.541 euro/mp).

Diferențele sunt uriașe atât în comparație cu prețurile solicitate cumpărătorilor în alte cartiere din Capitală, cât și față de media orașului și de costurile locuințelor listate la vânzare în alte mari orașe din România. Spre comparație, cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în Ferentari (1.389 euro/mp), iar prețul mediu solicitat în București de către proprietari și dezvoltatori a ajuns, luna trecută, la 2.302 euro/mp, conform Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

În cele mai scumpe zone bucureștene plătești cu peste 1.500 euro în plus pentru fiecare metru pătrat decât dacă optezi pentru un apartament din centrul orașului Cluj-Napoca sau din cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii.

În total, Bucureștiul are șapte zone unde apartamentele se vând, în medie, cu prețuri mai mari față de cele din inima Clujului, cel mai controversat centru urban din România în contextul costurilor solicitate cumpărătorilor.

Lista celor mai scumpe zone din București:

Primăverii 5.638 euro/mp

Kiseleff 5.632 euro/mp

Aviatorilor 5.541 euro/mp

Floreasca 4.460 euro/mp

Herăstrău 4.427 euro/mp

Șoseaua Nordului 4.245 euro/mp

Dorobanți 4.158 euro/mp

Capitale 3.971 euro/mp

Barbu Văcărescu 3.900 euro/mp

Aviației 3.618 euro/mp

Ce înseamnă luxul imobiliar în Cluj-Napoca și Brașov?

Apartamentele aflate în zona ultracentrală sunt cele mai scumpe din Cluj-Napoca. În medie, acestea au fost scoase la vânzare, în trimestrul II al acestui an, cu 4.022 euro/mp util, potrivit datelor Imobiliare.ro. Și cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii, se apropie de borna de 4.000 euro/mp util, dar diferența dintre aceasta și celelalte cartiere care completează topul luxului pe plan local este considerabil mai mare față de cea întâlnită pe piața rezidențială clujeană.

În plus, în Cluj-Napoca întâlnim mai multe zone unde proprietarii și dezvoltatorii le solicită cumpărătorilor prețuri medii ce depășesc pragul de 3.400 euro/mp util, în timp ce în Brașov doar în centrul vechi apartamentele se mai vând cu peste 3.000 euro/mp util.

De menționat este și faptul că diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine zone din ambele orașe sunt considerabil mai mici față de cele întâlnite în Capitală, cele două piețe locale fiind mai omogene.

Lista celor mai scumpe zone din Cluj-Napoca:

Ultracentral 4.022 euro/mp

Andrei Mureșanu 3.614 euro/mp

Borhanci 3.478 euro/mp

Plopilor 3.476 euro/mp

Bună Ziua 3.443 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Brașov:

Drumul Poienii 3.978 euro/mp

Brașovul Vechi 3.033 euro/mp

Tractorul 2.468 euro/mp

Avantgarden 2.458 euro/mp

Răcădău 2.431 euro/mp

Iași sau Constanța: unde găsești apartamente mai scumpe?

Chiar dacă la nivel lunar prețul mediu solicitat în Iași (2.000 euro/mp util în iulie) este ușor mai scăzut față de cel înregistrat în Constanța (2.011 euro/mp util), zona ultracentrală a Capitalei Moldovei depășește cu mult cel mai scump cartier al orașului de pe litoral. Cumpărătorii plătesc, în medie, 2.958 euro/mp util pentru apartamentele aflate în apropiere de Palatul Culturii și 2.667 euro/mp util pentru cele situate în cartierul constănțean Faleza Nord, arată datele Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026.

Prețurile solicitate și în celelalte cartiere care completează topul celor mai scumpe zone întâlnite pe plan local sunt ușor mai ridicate în Iași față de cele înregistrate în Constanța.

Lista celor mai scumpe zone din Iași:

Ultracentral 2.958 euro/mp

Copou 2.500 euro/mp

Gara 2.313 euro/mp

Moara de Vânt 2.269 euro/mp

Podul de Fier 2.260 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Constanța:

Faleza Nord 2.667 euro/mp

Capitol 2.571 euro/mp

Peninsula 2.374 euro/mp

Tomis II 2.146 euro/mp

Tomis 1 2.133 euro/mp

Ce înseamnă o “zonă scumpă” în Timișoara, cel mai accesibil mare oraș din țară?

Prețul mediu solicitat luna trecută pentru apartamentele listate la vânzare în Timișoara s-a menținut sub pragul de 2.000 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro, ceea ce plasează orașul de pe Bega în poziția celui mai accesibil mare oraș din România pentru cei care își doresc să devină proprietari.

Cu toate acestea, în zona ultracentrală prețurile depășesc 2.700 euro/mp util. Chiar și în aceste condiții, în cea mai scumpă zonă din Timișoara prețurile sunt mai degrabă apropiate de cele practicate în cartierele ieftine ale orașului Cluj-Napoca (Dâmbul Rotund – 2.684 euro/mp, Someșeni – 2.814 euro/mp), principalul pol imobiliar din jumătatea de vest a țării.

Lista celor mai scumpe zone din Timișoara:

Central – Piața Unirii 2.722 euro/mp

Tipografilor 2.498 euro/mp

Take Ionescu 2.464 euro/mp

Mehala 2.291 euro/mp

Torontalului 2.077 euro/mp