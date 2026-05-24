Deta în sărbătoare. Maria Didraga și Irinel Dănilă, la ruga orașului.

Centru urban cu aproape șase mii de locuitori din sudul județului Timiș, de pe magistrala rutieră Timișoara – Belgrad, Deta se pregătește de sărbătoare.

Aici, în data de duminică, 31 mai, de la ora 18, este programată ruga orașului, evenimentul urmând să se desfășoare în Parcul Anton Kratzer din centrul civic.

Spectacolul pregătit de edilii locali pentru acest prilej îi va avea capete de afiș pe solista Maria Didraga și membrii formației sale, precum și pe artistul Irinel Dănilă.