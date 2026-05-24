Acțiune rutieră de tip Blitz în Timișoara, au fost vizați motocicliștii.

La data de 23/24 mai a.c., în intervalul orar 22:00-01:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș, împreună cu specialiști ai Registrului Auto Român, au organizat o acțiune de tip Blitz pe raza municipiului Timișoara, care a avut ca scop creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul conducătorilor de motociclete.

Au fost legitimate 72 de persoane și controlate 86 motociclete, fiind efectuate 63 de testări cu aparatul alcooltest.

În urma verificărilor efectuate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10935 de lei.

Dintre acestea, 12 sancțiuni au fost aplicate conducătorilor de motociclete.

De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării, 1 permis de conducere și au fost retrase 10 certificate de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice.