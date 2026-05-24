Agresați și înjunghiați în Parcul Pădurice din Timișoara

La data de 23 mai a.c., polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au reținut pentru 24 de ore, doi bărbați, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În fapt, la data de 23 mai 2026, în jurul orei 05:40, polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că ar fi fost agresat de persoane necunoscute, în timp ce se afla în Parcul Pădurice din municipiul Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au sesizat faptul că cele sesizate se confirmă, respectiv în urma unui conflict spontan, doi bărbați ar fi fost agresați fizic și răniți cu un obiect tăietor înțepător, de către două persoane necunoscute.

Cei doi bărbați au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara, cu sprijinul Secției 5 Poliție Urbană Timișoara, la scurt timp, au fost identificați doi tineri, în vârstă de 26 și 28 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

Aceștia au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.