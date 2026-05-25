AI-ul învață să piloteze avioane fără intervenție umană. Industria aeronautică intră într-o nouă eră

Companii din industria aviatică testează deja sisteme AI capabile să controleze aeronave în timpul zborului, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii fără intervenție umană directă, transmite CNN.

Un reportaj CNN realizat la bordul unui avion experimental Cessna Caravan arată cum un sistem dezvoltat de startup-ul Merlin Labs a reușit să piloteze aproape complet aeronava în timpul unui zbor de test din Rhode Island.

În timpul demonstrației, pilotul de test Matt Diamond și-a ținut mâinile departe de manșă în timp ce sistemul AI controla accelerația, direcția și traiectoria avionului. Sistemul dezvoltat de Merlin Labs merge mult mai departe decât pilotul automat clasic folosit deja de decenii în aviație.

AI-ul poate interpreta instrucțiuni vocale primite de la controlorii de trafic și poate răspunde automat prin radio folosind o voce sintetizată. La un moment dat, după comanda „Authorize”, avionul a schimbat singur direcția de zbor.

Interesul pentru avioanele asistate de AI vine într-un moment complicat pentru industria aviatică mondială. Boeing estimează că industria va avea nevoie de peste 600.000 de noi piloți în următoarele două decenii, în timp ce sistemele de control aerian sunt deja suprasolicitate în multe țări. În paralel, mai multe incidente și accidente aviatice recente au reaprins discuțiile despre erorile umane în cockpit.

CEO-ul Merlin Labs, Matthew George, susține că aproximativ 80% dintre accidentele aviatice sunt încă provocate de greșeli umane. „Dacă putem reduce asta, este un lucru foarte valoros”, a declarat el pentru CNN.

Administrația americană sprijină deja dezvoltarea unor instrumente AI pentru modernizarea infrastructurii aeriene. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că AI-ul ar putea reduce presiunea asupra controlorilor de trafic și ar putea crește eficiența spațiului aerian.

Totuși, oficialii insistă că oamenii nu vor dispărea din procesul decizional. „Nu vom externaliza spațiul aerian național către AI”, a spus Duffy.

Ideea rămâne însă extrem de controversată în industria aviatică. Sindicatul Air Line Pilots Association, care reprezintă peste 79.000 de piloți, avertizează că tehnologia trebuie să îi ajute pe oameni, nu să îi înlocuiască. „Cea mai importantă componentă de siguranță a unui zbor va fi întotdeauna reprezentată de doi piloți bine pregătiți”, a transmis organizația.

Experții de la Stanford University spun că noile sisteme AI sunt capabile să gestioneze situații mult mai complexe decât automatizările clasice, însă industria mai are nevoie de ani de testare înainte ca publicul să aibă încredere deplină în astfel de tehnologii.

Deocamdată, Merlin Labs spune că avioanele comerciale complet autonome sunt încă departe. Însă armata SUA ar putea deveni primul mare utilizator al noii generații de pilotaj AI.

Compania a obținut deja un contract de peste 100 de milioane de dolari cu Forțele Aeriene americane pentru integrarea tehnologiei pe avioanele cargo Lockheed C-130 Hercules.

Pentru mulți specialiști, întrebarea nu mai este dacă AI-ul va intra masiv în aviație, ci cât de repede vor accepta oamenii ideea de a zbura într-un avion controlat parțial de inteligența artificială, potrivit Mediafax.

Sursa foto: captură video YouTube/Merlin