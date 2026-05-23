Europa fierbe: temperaturi de până la 40 de grade, însă El Niño nu e deocamdată „vinovat”.

Un val de căldură anormal amenință Europa la finalul lui mai 2026. ECMWF arată temperaturi record în nord. El Niño nu are nicio legătură deocamdată.

Un val de căldură anormal ar putea lovi Europa în perioada 24–27 mai 2026. ECMWF semnalează temperaturi mult peste mediile sezonale. El Niño nu are nicio legătură cu acest episod, cel puțin deocamdată, scrie The Social Post.it.

Indicele EFI măsoară cât de anomală este o situație meteo față de valorile climatice tipice. Ultimele hărți probabilistice plasează nordul Italiei la valori EFI între 0,8 și 1. Aceste valori semnalează condiții rare și potențial extreme pentru această perioadă. Când EFI se apropie de 1, modelul identifică un eveniment climatic cu totul ieșit din comun. Temperaturile s-ar putea situa la percentile extrem de ridicate față de mediile istorice. Zonele marcate în roșu-portocaliu pe hărți confirmă trendul.

Anomalia termică vizează Italia, Franța, Benelux și Germania. Nordul Italiei ar putea trăi atmosferă de vară deplină chiar din a doua jumătate a lunii mai. Proiecțiile indică și o reducere a precipitațiilor în centrul și nordul Italiei. Presiunea ridicată se consolidează treptat. Condițiile rămân mai instabile în sudul Italiei și de-a lungul Apeninilor. Tabloul care se conturează arată o Italie împărțită în două. Nordul intră în zona de căldură extremă, sudul rămâne sub influența unei circulații ciclonice dinspre Balcani. Aversele și furtunile de după-amiază rămân posibile în regiunile sudice. Săptămânile anterioare au adus curenți de origine polar-maritimă. Italia a fost lovită de ploi, grindină, furtuni și zăpadă în Alpi. Schimbarea vine acum rapid și în forță.

Experții subliniază că valul de căldură nu are legătură cu El Niño, cel puțin în această etapă. Este vorba de o dinamică atmosferică regională. Dacă tendința se confirmă, temperaturile ar putea atinge valori tipice pentru mijlocul verii.

(sursa: Mediafax)