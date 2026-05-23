Transportul feroviar din Serbia, suspendat înaintea unui amplu protest al studenților.

Transportul feroviar din Serbia a fost suspendat sâmbătă la nivel național înaintea unui amplu protest studențesc programat în Belgrad.

Operatorul feroviar de stat Srbija Voz a anunțat într-un scurt comunicat publicat în cursul dimineții că circulația trenurilor este oprită „temporar” pe întreg teritoriul țării, potrivit DPA.

Compania nu a oferit explicații privind decizia.

Un angajat al companiei din orașul Subotica, aflat la granița de nord a țării, nu a putut preciza motivul suspendării atunci când a fost întrebat de un reporter dpa.

Este pentru a treia oară când autoritățile sârbe suspendă traficul feroviar înaintea unor manifestații organizate de studenți.

Protestele au început după tragedia produsă în noiembrie 2024 în orașul Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine dintr-o gară a provocat moartea a 16 persoane.

Studenții universitari s-au aflat în prima linie a mișcării de protest și au cerut demisia președintelui Aleksandar Vučić.

Manifestanții acuză autoritățile de neglijență și corupție în legătură cu accidentul.

Guvernul sârb a reacționat prin măsuri dure împotriva protestatarilor, potrivit organizațiilor civice și opoziției.

Mai mulți organizatori și susținători ai demonstrațiilor au fost arestați în ultimele luni.

În martie și iunie anul trecut, autoritățile au invocat amenințări anonime cu bombă pentru a justifica suspendarea trenurilor înaintea protestelor.

Observatorii independenți au susținut însă că măsura a urmărit împiedicarea deplasării protestatarilor din alte orașe către capitală.

La manifestațiile precedente au participat zeci de mii de persoane.

Organizatorii se așteaptă la o mobilizare similară și la protestul programat sâmbătă seara în Piața Slavija din Belgrad.

Protestele studențești au devenit una dintre cele mai mari provocări politice pentru administrația Vučić din ultimii ani.

Mișcarea a atras sprijin din partea unor profesori universitari, organizații civice și partide de opoziție, care acuză guvernul de control excesiv asupra instituțiilor și de limitarea libertăților democratice.

(sursa: Mediafax)