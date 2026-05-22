Bugetul Timișoarei, împins cu forța spre vot online. Aproape 3 miliarde lei, dezbatere de 30 de minute și anexe care complică prezentarea oficială

Bugetul Timișoarei pe 2026 intră în scenă cu o problemă de fond înainte de orice anexă. Mai exact calendarul celui mai important vot care se dă în fiecare an, în Consiliul Local.

Propunerea este anunțată public pe 20 mai, tot pe 20 mai se convoacă dezbaterea publică pentru a doua zi, 21 mai. În ziua următoare, pe 22 mai, Primăria anunță ședința extraordinară de îndată în format online din 25 mai, cu un singur punct pe ordinea de zi votarea bugetului local. Graba devine greu de justificat în condițiile în care pe 26 mai era deja programată ședința ordinară fizică a Consiliului Local, unde bugetul putea fi discutat și votat fără videoconferință separată. Peste acest calendar se adaugă și prima fisură de comunicare. Inițial site-ul Primăriei Timișoara a afișat fondurile europene cu 0,0% într-o captură din 19 mai și cu 30,6% în capturile din 20 mai.

De la anunț la vot în câteva zile și un buget propus la mijlocul anului

Înainte de a discuta cele aproape 3 miliarde lei, creditele BERD, fondurile europene sau anexele care schimbă fotografia bugetului, trebuie observat momentul procedural. Bugetul local al Timișoarei pentru anul 2026 este trimis la vot pe 25 mai 2026, ora 15:00, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local, convocată prin platforma online de videoconferință. Pentru un municipiu care își revendică permanent vocabularul administrației moderne, al predictibilității, al guvernanței europene și al digitalizării, data este în sine o știre. Timișoara intră practic în luna iunie fără buget aprobat definitiv.

Bugetul Timișoarei pe 2026 nu ridică doar întrebări despre bani, ci și despre felul în care administrația a ales să îl pună în fața orașului. Propunerea a fost anunțată public în 20 mai, iar în aceeași zi Primăria a convocat dezbaterea publică pentru 21 mai, ora 17:00. Cetățenii se puteau înscrie până în aceeași zi, la ora 12:00, iar intervențiile erau limitate la trei minute. Pentru un buget de aproape 3 miliarde lei, consultarea a avut efectul unei ferestre deschise scurt, cât să intre formal și aparent aerul democratic, nu cât să se citească temeinic anexele, să se analizeze cifrele pe capitole.

Pe 22 mai, Primăria anunță ședința extraordinară din 25 mai, online, cu punct unic pe ordinea de zi, votarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026. Iar aici apare ironia procedurală. A doua zi, pe 26 mai, era deja programată ședința ordinară fizică a Consiliului Local, în sala de plen. Cu alte cuvinte, cel mai important vot administrativ al anului a fost scos într-o videoconferință separată, deși plenul normal era la doar 24 de ore distanță. Legal, Primăria poate avea explicații. Politic, imaginea rămâne greu de vândut.

Un buget anual nu este o rectificare de rutină, nu este un PUZ oarecare și nu este o alipire cadastrală. Este actul prin care se decide cine primește bani, ce investiții merg mai departe și ce proiecte rămân să moară încet, frumos, în Excel. De aceea, un buget de aproape 3 miliarde lei nu se citește ca un pliant, nu se explică în trei minute și nu se votează comod ca un update de software, cu microfonul închis și camerele împărțite în pătrățele.

Dezbatere mică pentru un buget foarte mare

Dezbaterea publică din 21 mai a arătat disproporția dintre dimensiunea documentului și dimensiunea consultării. Administrația a prezentat liniile mari prin viceprimarul Paula Romoceanu, alături de Matei Creiveanu, Steliana Stanciu, Ramona Radu și Despina Ungureanu. S-a vorbit despre aproape 3 miliarde lei în total, despre 1,59 miliarde lei pentru investiții și 1,36 miliarde lei pentru funcționare. Mobilitatea a fost prezentată ca primul domeniu prioritar.

În sală, însă, bugetul mare a coborât repede din zona sutelor de milioane în noroiul cartierelor. Cetățenii au vorbit despre Ciarda Roșie, teren viran, moloz, ambrozie, drumuri scurte neasfaltate, lipsa unui loc de joacă, piste velo, subpasaje, spații verzi și protecție civilă. Acolo s-a văzut, foarte clar, distanța dintre orașul din prezentarea oficială și orașul trăit zilnic.

Dezbaterea a fost scurtă, cu participare fizică redusă, aproximativ cinci timișoreni în sală, și cu intervenții concentrate pe probleme punctuale. Pentru un buget de asemenea mărime, tabloul este grăitor. Administrația vorbea în sute de milioane. Cetățenii vorbeau despre 35–40 de metri de drum neasfaltat, moloz, ambrozie și lipsa unui loc de joacă. O ședință de cartier lipită peste un bilanț de companie.

Dintre consilierii locali, singurul prezent și care a avut întrebări și observații, a fost Ilie Sîrbu.

Cifra de comunicat și cifra din anexe

În comunicarea publică, cifra centrală este 2,96 miliarde lei. Sună bine, rotund, administrabil. Din această sumă, 1,59 miliarde lei sunt prezentate ca bani pentru dezvoltare, iar 1,36 miliarde lei pentru funcționare. Mesajul politic este limpede. Administrația vrea să arate un buget orientat spre investiții.

Anexa nr. 1 descrie însă altă fotografie. Bugetul general consolidat al municipiului arată venituri totale de 4.414.955.070 lei, cheltuieli totale de 4.513.953.060 lei și un total de 4.272.055.600 lei după scăderea transferurilor între bugete, în valoare de 241.897.460 lei. Asta nu înseamnă că cifra de 2,96 miliarde lei este falsă. Înseamnă că este cifra de platformă și de comunicat, nu toată arhitectura contabilă.

Bugetul local propriu-zis, din Anexa nr. 2, are venituri de 2.676.943.010 lei și cheltuieli de 2.772.831.050 lei. Diferența este un deficit de 95.888.040 lei. Din veniturile bugetului local, veniturile proprii sunt 1.321.703.330 lei, veniturile curente 1.651.891.510 lei, veniturile fiscale 1.571.581.000 lei, iar cotele defalcate din impozitul pe venit ajung la 799.728.000 lei.

Aici începe lecția contabilă a bugetului, din care se vede că nu există o singură “pungă de bani”, aflată liniștit pe masa Primăriei. Există buget local, instituții, credite, venituri proprii, fonduri externe, transferuri interne, funcționare, dezvoltare, cofinanțări și rambursări. Exact genul de document care nu ar trebui discutat pe repede-înainte.

Europa: 0,0% într-o captură, 30,6% în alta

Unul dintre cele mai delicate puncte este zona fondurilor europene. Într-o captură din 19 mai, ora 22:35, site-ul oficial al Primăriei Timișoara afișa fonduri europene de 0,0% la sursele dezvoltării. În capturile din 20 mai, ora 0:14, adică la mai puțin de o oră, aceeași secțiune afișa 487.952.178 lei, respectiv 30,6%. Nu spunem că fondurile europene lipsesc. Dimpotrivă, anexele arată că ele există. Problema este că afișarea publică s-a schimbat radical exact în fereastra în care publicul trebuia să consulte bugetul.

Anexa nr. 5, deși se numește „Bugetul fondurilor externe nerambursabile”, are doar 192.170 lei. Dacă te uiți doar acolo, Europa pare aproape invizibilă. Dar Anexa nr. 2 și Anexa nr. 10 arată PNRR, FEDR, FSE+, PR Vest, Fondul de Modernizare și proiecte cu finanțare externă în mai multe domenii. Cu alte cuvinte, Europa nu stă doar în Anexa 5. Anexa 5 este sertarul mic. Europa mare este împrăștiată contabil în celelalte anexe.

Această diferență trebuia explicată limpede. Altfel, publicul vede într-o seară 0,0%, apoi vede 30,6%, iar după nici 24 de ore este chemat la o dezbatere de trei minute. Pentru o administrație care vorbește despre transparență, acesta nu este tocmai manualul ideal.

Mobilitate în față, educația mai jos decât în discurs

Transporturile sunt, într-adevăr, locomotiva bugetului de dezvoltare. Aici comunicarea Primăriei se întâlnește cu anexele. Domeniul are peste 616 milioane lei și include transport public, tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, linii de tramvai, poduri, pasaje, PR Vest, PNRR, SMIS, Inel IV Vest, Solventul, Podul Iuliu Maniu, Pasajul Solventul și Pasajul Slavici–Polonă. Mobilitatea este prioritară pentru un oraș de talia Timișoarei, dar finanțarea ei este un amestec greu de urmărit, cu surse amestecate din bugetul local, bugetul de stat, PNRR – deși acesta se încheie pe 31 august 2026, PR Vest, cofinanțări, rambursări și angajamente viitoare.

Educația este un caz mai nuanțat. În discursul administrației, ea apare ca al doilea mare domeniu după mobilitate, cu 424 milioane lei total, dezvoltare plus funcționare. În dezvoltare, însă, învățământul are 172.731.530 lei și vine pe locul cinci, după transporturi, energie, dezvoltare publică și cultură-sport. Nu înseamnă că educația nu primește bani. Înseamnă că ordinea politică din discurs nu coincide cu ordinea contabilă din dezvoltare.

Anexa nr. 10 arată proiecte educaționale consistente, inclusiv 149.283.950 lei la codul 65.02, cu Școala 30, Școala 7, Școala 16, Colegiul Tehnic Henri Coandă, Calderon, Ana Aslan, PEO, PNRR, PR Vest, SMIS, stagii de practică, reabilitări și dotări. Povestea educației este reală, dar mai tehnică decât politică și menționează termeni pompoși cum sunt eficiență energetică, mobilier, digitalizare, reabilitări, echipamente și proiecte cu finanțare complicată.

Sănătate, stadion, Traian și termoficare. Cifre care cer disecție cu bisturiul

Sănătatea este capitolul unde cifrele se înmulțesc cel mai ușor. Comunicarea vorbește despre 108 milioane lei pentru spitale. Platforma arată aproximativ 107,77 milioane lei la dezvoltare. Anexa nr. 9 indică altă dimensiune la investiții. Anexa nr. 7, sursa 02F, ajunge la 1.364.280.260 lei pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv venituri din contracte cu casele de asigurări sociale de sănătate de 610.884.500 lei și venituri din contracte cu direcțiile de sănătate publică de 265.899.000 lei.

De aceea, sănătatea trebuie citită cu bisturiul contabil. Una sunt investițiile Primăriei, alta sunt bugetele spitalelor, alta sunt CNAS, DSP, subvențiile, PNRR sau FEN. Fără această separare, cifrele par contradictorii. Cu ea, devine clar că nu vorbim despre o singură sumă, ci despre mai multe straturi contabile.

În afara transporturilor, trei poli grei mută centrul bugetului, respectiv stadionul, Piața Traian și termoficarea. Stadionul pe structură metalică de pe Calea Buziașului domină zona sportului, cu peste 103 milioane lei. Piața Traian concentrează peste 128 milioane lei, inclusiv 50 milioane lei credit extern. Termoficarea trece de 232 milioane lei și include 101,948 milioane lei credit extern. Aici nu mai discutăm doar despre capitole cu denumiri frumoase, ci despre concentrarea reală a banilor.

Creditul extern, de altfel, nu este un detaliu de subsol. Anexa nr. 3 confirmă 152.585.550 lei la credite externe, dintre care 50 milioane lei merg la locuințe, servicii și dezvoltare publică, iar 101.948.000 lei la energia termică. O parte din imaginea verde, urbană și modernizatoare a bugetului vine și cu scadență.

La celălalt capăt, vulnerabilitățile urbane rămân mici în bani. Ordinea publică are 3,72 milioane lei la dezvoltare, asistența socială 12,68 milioane lei, autoritățile publice 13,48 milioane lei, iar protecția mediului 45,62 milioane lei, dar dominată de centre de colectare separată. Protecția civilă are 990.000 lei pentru expertize și proiectare DALI la adăposturi, exact tema ridicată în dezbaterea publică de o participantă care a întrebat unde ar putea fi cazați sinistrații, în caz de incendiu sau altă urgență.

Concluzia este simplă și nu foarte comodă pentru administrație. Bugetul Timișoarei pe 2026 nu este slab. Este mare, ambițios și plin de proiecte. Tocmai de aceea trebuia discutat mai serios, explicat mai clar și votat într-un cadru politic mai solid. Un buget de aproape 3 miliarde lei nu se citește în fugă, nu se explică în trei minute și nu se votează online, separat, ca și cum orașul ar da accept la o actualizare de sistem.

Bugetul merită citit ca un bilanț de companie, adică pe surse, datorii, proiecte, transferuri, credite, angajamente viitoare și diferența dintre ce spune comunicatul, ce afișează platforma și ce scrie, rece, în anexele contabile.