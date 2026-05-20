Garda de Mediu confirmă afacerea „Bolovanul” și amendează Primăria Timișoara cu 105.000 lei. Foto și video

Comisariatul Județean Timiș al Gărzii Naționale de Mediu a transmis oficial că, în urma verificărilor din 13 mai 2026, au fost identificate spații verzi degradate prin depozitarea unor bolovani de diferite dimensiuni. Controlul confirmă aspectele reclamate și menționează sancțiuni contravenționale totale de 105.000 lei.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș confirmă oficial ceea ce administrația locală a prezentat până acum ca soluție de avarie anti-parcare. Ne referim, evident, la absurda amplasare a bolovanilor a afectat spații verzi din Timișoara și a produs degradarea terenului în zonele verificate. În fapt, o afacere de partid, mascată în “semnalizare rutieră”.

Într-un răspuns transmis către Ovidiu Szime, înregistrat cu nr. 1308(226p)/GM/CJ Timiș/18.05.2026, după o sesizare a avertizorului public de integritate Mirela Toc, comisarii Gărzii de Mediu arată că, în urma controlului efectuat pe 13.05.2026, au constatat că spațiile verzi publice „sunt afectate prin depozitarea unor bolovani de diferite dimensiuni”, iar terenul din jurul acestora este degradat, ceea ce duce la „un dezechilibru ecologic pe suprafețele afectate”.

Instituția precizează că aspectele reclamate „se confirmă la fața locului” și că, pentru neconformitățile constatate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105.000 lei, în baza OUG 195/2005 și a Legii 24/2007 privind spațiile verzi.

Din acest moment, bolovanii nu mai sunt doar o controversă urbană. Sunt o neconformitate confirmată oficial de Garda de Mediu.

Garda de Mediu confirmă că spațiile verzi au fost afectate

După luni întregi în care administrația locală a prezentat amplasarea bolovanilor drept o soluție provizorie anti-parcare, cazul intră oficial în zona sancțiunilor și a constatărilor instituționale. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș confirmă, în scris, că spațiile verzi din Timișoara au fost afectate prin depozitarea blocurilor de piatră și că degradările reclamate există la fața locului.

Documentul oficial transmis către Ovidiu Szime, reprezentant al Partidului România Puternică face referire la petiția depusă la Garda de Mediu sub nr. 1308(2269)/14.04.2026. În răspunsul semnat de comisarul-șef Luci Musuroi, instituția precizează că verificările în teren au avut loc în data de 13 mai 2026, pe raza municipiului Timișoara.

Comisarii Gărzii de Mediu au verificat mai multe dintre zonele unde au fost amplasați bolovanii utilizați de Primăria Timișoara ca metodă de împiedicare a parcării pe spațiile verzi și în proximitatea trotuarelor.

Documentul enumeră explicit zona Gheorghe Lazăr – strada Salciei, strada Petre Râmneanțu, bulevardul Liviu Rebreanu, strada Vasile Pârvan și zona centrală, în special intersecția străzilor C.D. Loga și Mihai Eminescu.

Concluzia instituției este directă și fără echivoc administrativ. Garda de Mediu arată că, „la momentul controlului”, pe 13 mai 2026, spațiile verzi publice „sunt afectate prin depozitarea unor bolovani de diferite dimensiuni”, iar terenul din jurul acestora este degradat. Mai mult, documentul vorbește explicit despre „un dezechilibru ecologic pe suprafețele afectate”.

În cazul parcului situat pe strada C.D. Loga, comisarii menționează inclusiv existența unor trunchiuri de copaci.

Practic, exact elementul prezentat public de administrație drept o intervenție rapidă și ieftină pentru combaterea parcării ilegale este descris acum oficial de instituția de control ca factor de afectare a spațiului verde urban.

Formula-cheie din document este una extrem de importantă pentru întregul caz: „aspectele reclamate de dvs. se confirmă la data controlului”. Din acel moment, subiectul bolovanilor nu mai aparține exclusiv disputei politice sau nemulțumirilor civice din cartiere.

Devine o constatare oficială a unei instituții de control a statului.

În același răspuns, Garda de Mediu anunță că, pentru neconformitățile constatate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105.000 lei, în baza OUG 195/2005 privind protecția mediului și a Legii 24/2007 referitoare la reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Instituția precizează și că au fost dispuse măsuri obligatorii de conformare, cu termene de realizare.

Pentru administrația locală, documentul creează o problemă suplimentară.

Până acum, explicația oficială a viceprimarului Ruben Lațcău era că bolovanii reprezintă o „soluție de avarie” deoarece stâlpișorii omologați sunt distruși frecvent de vehicule de marfă și dubițe care urcă intenționat pe trotuare și spații verzi.

Garda de Mediu introduce însă în ecuație o altă dimensiune, care se referă la efectul asupra terenului, vegetației și echilibrului ecologic urban.

Verificările s-au făcut pe spațiile verzi publice din Registrul Verde al primăriei

Documentul transmis de Garda Națională de Mediu este important nu doar prin concluzii, ci și prin faptul că identifică explicit zonele verificate de comisari. Practic, instituția trasează o hartă administrativă a amplasamentelor unde bolovanii au fost analizați în teren în cadrul controlului din 13 mai 2026.

Potrivit răspunsului oficial, verificările au vizat mai multe puncte unde blocurile de piatră au fost amplasate în apropierea spațiilor verzi și a trotuarelor.

Lista zonelor este relevantă deoarece arată că nu este vorba despre un caz izolat sau despre o intervenție punctuală într-un singur cartier. Verificările instituției acoperă zone diferite ale orașului, inclusiv artere majore și perimetre centrale cu trafic intens și valoare urbanistică ridicată.

În multe dintre aceste puncte, bolovanii au devenit deja parte a peisajului cotidian al Timișoarei. Blocurile masive de piatră au fost amplasate direct pe spațiile verzi dintre carosabil și trotuar sau la marginea aleilor, fiind prezentate de administrație ca metodă rapidă de împiedicare a parcării ilegale.

În practică însă, imaginile din teren arată deseori teren decopertat, gazon distrus, urme de tasare și intervenții improvizate asupra spațiilor verzi.

Zona C.D. Loga – Mihai Eminescu are o încărcătură simbolică suplimentară. Vorbim despre unul dintre cele mai sensibile și intens circulate perimetre centrale din Timișoara, aflat în apropierea unor instituții importante și a unei zone istorice protejate.

Tocmai aici, Garda de Mediu consemnează în document existența unor „trunchiuri de copaci” în perimetrul afectat.

Prin includerea explicită a acestor locații în răspunsul oficial, Garda de Mediu transformă o controversă urbană difuză într-o constatare punctuală și geografică.

Nu mai discutăm generic despre „bolovanii din oraș”, ci despre amplasamente concrete verificate oficial de instituția de control.

În plus, enumerarea exactă a străzilor ridică o întrebare administrativă importantă. În baza căror documentații tehnice au fost aprobate intervențiile din aceste zone?

În răspunsul Gărzii de Mediu apar consecințele asupra spațiului verde, însă administrația locală nu a prezentat public până acum proiecte tehnice detaliate, autorizații specifice sau documentații urbanistice dedicate pentru amplasarea acestor blocuri de piatră.

Aici apare una dintre marile contradicții ale întregului caz. Oficial, discursul administrației vorbește despre protejarea spațiului public și combaterea parcării ilegale. În teren însă, Garda de Mediu descrie degradarea exact a spațiului verde care ar fi trebuit protejat.

Bolovani, teren degradat, dezechilibru ecologic și trunchiuri de copaci pe strada C.D. Loga

Constatarea Gărzii de Mediu este importantă pentru că nu se limitează la existența bolovanilor. Instituția nu spune doar că aceștia au fost găsiți în teren, ci și că spațiile verzi publice sunt afectate prin depozitarea lor, iar terenul din jur este degradat.

Formularea din document este clară: „la momentul controlului, spațiile verzi publice mai sus menționate sunt afectate prin depozitarea unor bolovani de diferite dimensiuni”. Garda adaugă că „spațiul din jurul acestora este degradat”, iar efectul constatat duce la „un dezechilibru ecologic pe suprafețele afectate”.

Această frază schimbă substanța cazului. Până acum, administrația locală a susținut că bolovanii sunt folosiți pentru protejarea spațiilor verzi împotriva parcării ilegale. Garda de Mediu constată însă că tocmai amplasarea sau depozitarea lor afectează acele spații.

Cu alte cuvinte, instrumentul invocat pentru protecție devine, în documentul instituției de control, o cauză a degradării.

Diferența nu este semantică, este una administrativă. Dacă bolovanii ar fi fost doar o măsură temporară de blocare a accesului auto, ei ar fi trebuit să aibă o justificare tehnică, o amplasare controlată și un regim clar de intervenție. Dar răspunsul Gărzii de Mediu indică altceva.

În teren, spațiul verde din jurul lor este afectat, iar suprafețele verificate nu mai funcționează ca spații verzi normale.

Documentul mai consemnează un element separat, în parcul situat pe strada C.D. Loga, unde au fost identificate trunchiuri de copaci. Mențiunea este importantă pentru că mută discuția din zona strictă a bolovanilor către modul general de gestionare a spațiului verde urban.

Nu mai vorbim doar despre pietre amplasate pe iarbă, ci despre un perimetru în care instituția de control identifică și alte urme de intervenție asupra vegetației.

Prin aceste constatări, Garda de Mediu confirmă două niveluri ale problemei. Primul este fizic, cu bolovani de diferite dimensiuni depozitați pe spații verzi, teren degradat, suprafețe afectate.

Al doilea este ecologic și se referă la dezechilibru local produs exact în zonele în care administrația susține că apără spațiul verde.

Aceasta este miza reală a constatărilor făcute de către comisarii Gărzii de Mediu. Documentul nu validează doar o nemulțumire civică.

El introduce o constatare oficială, aceea că măsura anti-parcare a produs, în zonele verificate, efecte contrare scopului declarat public.

Sancțiunea de 105.000 lei și măsuri obligatorii de conformare

După verificarea în teren, instituția anunță că a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105.000 lei și a dispus măsuri obligatorii de conformare, cu termene de realizare.

Aceasta este partea care schimbă greutatea publică a cazului. Până la acest document, discuția putea fi împinsă de administrație în zona gustului urban, a parcărilor ilegale sau a unei soluții de avarie. Din momentul sancțiunii, problema devine una de conformare legală.

Garda de Mediu indică și temeiurile juridice: OUG 195/2005 privind protecția mediului, articolul 96, alineatul 3, punctul 9, și Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, articolul 23, alineatul 1, litera b.

Asta înseamnă că instituția nu a tratat situația ca pe o simplă neînțelegere urbanistică, ci ca pe o neconformitate de mediu legată de administrarea spațiilor verzi.

Sancțiunea nu vizează opinia publică, nici nemulțumirea cetățenilor, ci efectele constatate oficial, adică afectarea suprafețelor verzi, degradarea terenului și dezechilibrul ecologic local.

Valoarea totală, 105.000 lei, este relevantă și din alt motiv. Ea arată că neregulile constatate nu au fost considerate minore.

O amendă simbolică ar fi permis administrației să trateze cazul ca pe o scăpare punctuală. O sancțiune de acest nivel, însoțită de măsuri obligatorii de conformare, obligă instituția responsabilă să repare sau să remedieze situația în termenele stabilite de comisari.

Bolovanii nu mai sunt doar o soluție contestată în social media sau un subiect de ironie politică. Sunt parte a unui dosar administrativ în care Garda de Mediu a constatat neconformități și a aplicat sancțiuni.

Măsura a fost prezentată public drept protejare a spațiilor verzi. În acest caz, cum se explică faptul că instituția de control a constatat tocmai afectarea acestor spații și a sancționat situația în baza legislației de mediu.

Contradicția cu explicația politică: „soluție de avarie” cu afectarea spațiului verde

Până la răspunsul Gărzii de Mediu, administrația Timișoarei avea o linie publică relativ simplă. Viceprimarul Lațcău a tot încercat să convingă presa dar și pe timișoreni că bolovanii nu ar fi fost o amenajare urbană propriu-zisă, ci o măsură de urgență împotriva parcării ilegale.

Un instrument brut, dar necesar, pus acolo unde stâlpișorii anti-parcare ar fi fost loviți, rupți sau călcați sistematic de mașini.

Viceprimarul a formulat explicit această justificare în februarie 2026. „Este o soluție de avarie la care am ajuns, cu urmarea faptului că suntem nevoiți să cumpărăm foarte mulți stâlpișori, cheltuim foarte mulți bani pe acești stâlpișori și sunt în mod constant loviți și dărâmați de mașini.

Pentru că avem, de exemplu, microbuze, dube folosite pentru transport de marfă, ai căror proprietari nu sunt deranjați de faptul că zgârie mașina și care calcă acești stâlpișori și se urcă cu dubele peste ei în mod intenționat”, declara viceprimarul.

Declarația are o miză importantă. Ea încearcă să mute discuția din zona urbanismului și a legalității administrative în zona necesității practice. Nu mai discutăm despre proiect, aviz, autorizație, inventar sau integrare în spațiul public, ci despre o reacție rapidă la comportamentul unor șoferi.

În această logică, piatra devine un substitut ieftin pentru stâlpișorul distrus, cum că nu ar fi o lucrare publică, ci o barieră de bun-simț pusă acolo unde sancțiunile și dispozitivele clasice nu ar mai funcționa.

Răspunsul Gărzii de Mediu rupe însă această construcție explicativă în punctul ei central. Dacă bolovanii au fost prezentați ca metodă de protejare a spațiilor verzi, instituția de control spune acum că, în zonele verificate, spațiile verzi sunt afectate tocmai prin depozitarea lor.

Nu șoferii sunt analizați în documentul Gărzii, nu parcarea ilegală este obiectul constatării, ci efectul produs de blocurile de piatră asupra terenului.

Aici apare contradicția administrativă esențială. O măsură invocată public pentru apărarea spațiului verde este sancționată oficial pentru afectarea spațiului verde. Instrumentul prezentat ca protecție devine, în constatarea Gărzii de Mediu, parte a problemei.

Această diferență nu ține de opinie politică. Ține de regimul juridic al intervenției.

Dacă bolovanii sunt o simplă măsură temporară anti-parcare, atunci administrația trebuie să explice de ce au fost amplasați în mai multe zone ale orașului, de ce au rămas pe teren, ce documente au stat la baza poziționării lor și cine răspunde pentru degradarea constatată.

Dacă, în schimb, sunt o lucrare sau o intervenție publică, atunci trebuie să existe un traseu administrativ complet, de la documentație tehnică, avize, recepție până la inventariere și responsabil asumat.

Garda de Mediu introduce în acest dosar exact elementul care lipsea din justificarea politică, mai exact consecința asupra mediului urban. Nu discută dacă șoferii greșesc parcând pe spațiile verzi.

Nu validează parcarea ilegală și nu contestă nevoia de protejare a terenurilor publice. Instituția constată că, în forma aleasă de administrație, soluția a produs degradare.

Apare paradoxul dacă o administrație poate combate o încălcare a regulilor printr-o intervenție care, la rândul ei, ajunge să fie sancționată de autoritatea de mediu.

Există și o a doua contradicție, mai puțin vizibilă publicului, dar mai serioasă administrativ. În discursul politic, bolovanii apar ca improvizație ieftină. În documentele analizate anterior de Ecopolitica, apar însă achiziții, lucrări, societate municipală, coduri CPV și decontări.

Ecopolitica a realizat un serial de investigație în luna februarie a acestui an.

Asta schimbă natura măsurii. O improvizație nu are traseu bugetar repetat.

O „soluție de avarie” nu se transformă, în mod normal, într-un mecanism operațional cu materiale cumpărate și lucrări executate prin societatea municipală.

Răspunsul Gărzii de Mediu vine, astfel, peste o vulnerabilitate deja existentă. Administrația a explicat bolovanii prin urgență și protecție. Documentele de achiziție au arătat un circuit financiar. Instituția de control arată acum afectarea spațiului verde.

Cele trei planuri nu se mai suprapun confortabil.

Pentru Primăria Timișoara, problema nu este doar amenda de 105.000 lei. Problema este că justificarea publică a măsurii intră în conflict cu rezultatul oficial constatat în teren. Dacă spațiul verde a fost protejat, de ce Garda de Mediu vorbește despre teren degradat și dezechilibru ecologic?

Dacă a fost o intervenție administrativă legitimă, unde sunt documentele care arată amplasarea, durata, responsabilitatea și obligația de refacere?

Aceasta este ruptura pe care răspunsul Gărzii o face vizibilă. Cazul nu mai poate fi redus la formula comodă „șoferii parchează ilegal, Primăria pune bolovani”. În teren, instituția de control a găsit spații verzi afectate de însăși metoda aleasă pentru a le apăra.

Cum se leagă de documentele publicate anterior de Ecopolitica. Achiziții, lucrări, SDM, semnături administrative

Răspunsul Gărzii de Mediu nu apare într-un vid. El vine peste un dosar documentar deschis încă din februarie 2026, când Ecopolitica a urmărit, în trei episoade succesive, traseul bolovanilor din Timișoara: de la apariția lor în cartiere, la justificarea politică a „soluției de avarie” și apoi la documentele de achiziție și decontare.

Primul episod a pornit de la teren. Pe 4 februarie 2026, Ecopolitica arăta că în cartiere precum Calea Șagului, Diaconu Coresi, prelungirea străzii Eneas și Martir Claudiu Vârcuș apăruseră bolovani masivi, amplasați direct pe trotuare, pe marginea carosabilului sau în zone folosite anterior pentru parcare.

Articolul ridica atunci întrebarea care a devenit firul întregii serii. Mai exact, cine a decis amplasarea acestor blocuri de piatră, prin ce documente și cum se plătește o intervenție care nu apare ca lucrare urbanistică explicită.

Al doilea episod a dus discuția mai departe, dinspre reacția civică spre mecanismul administrativ. Ecopolitica a arătat că bolovanii nu pot fi tratați doar ca o improvizație vizuală sau ca un gest de forță împotriva șoferilor, pentru că orice intervenție repetată pe domeniul public trebuie să lase urme documentare, cum sunt dispozițiile, comenzi, situații de lucrări, recepții, semnături, decontări.

În baza căror prevederi legislative, poate administrația Fritz să modifice fizic spațiul public fără o documentație vizibilă, fără un proiect tehnic și fără o hotărâre explicită a Consiliului Local.

Al treilea episod a adus piesa financiară. În documentele SEAP analizate de Ecopolitica, societatea municipală SC Drumuri Municipale Timișoara SA, CIF 3286536, apare ca autoritate contractantă pentru lucrări încadrate oficial la „executarea de marcaje rutiere longitudinale în Municipiul Timișoara”, cod CPV 45233221-4 – lucrări de marcaj rutier.

Notificările identificate au valori de 100.000 lei, publicată la 27.05.2025, 39.999 lei, publicată la 22.08.2025, și 60.000 lei, publicată la 08.10.2025, toate având ca ofertant Palconi Ciprian-Ștefan, CUI 51629707.

Aici apărea ruptura administrativă, căci în teren erau bolovani, dar în acte apăreau marcaje rutiere. Însă marcajul rutier este, în mod obișnuit, o lucrare de semnalizare orizontală, de trasare, vopsire sau delimitare pe carosabil.

Nu descrie amplasarea unor blocuri de piatră de mari dimensiuni pe spații verzi sau la marginea trotuarelor. Această diferență a fost una dintre mizele centrale ale investigației Ecopolitica din februarie – nu doar existența bolovanilor, ci felul în care intervenția este încadrată administrativ și decontată.

Separat, documentele arătau achiziția materialului. Societatea municipală cumpără „piatră brută de construcții mai mare de 500 mm”, printr-o achiziție în valoare de 270.000 lei, de la SYLC CON TRANS SRL din Arad, societate cu CUI RO 16356935.

Datele firmei indică un operator cu activitate principală în lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, CAEN 4211, cu cifră de afaceri în 2024 de 108.425.775 lei, administrator Bogdan Ioan Faur și asociați Bogdan Ioan Faur și Medriș Raluca Maria.

Această achiziție a schimbat natura discuției. Dacă în 2024 și la începutul lui 2025 bolovanii puteau fi prezentați ca materiale recuperate sau mutate din alte zone ale orașului, inclusiv din perimetrul fostei Grădini Zoologice, în 2025 apare o aprovizionare explicită. Piatra nu mai este doar relocată. Este cumpărată. Iar din momentul în care este cumpărată, discutăm despre buget, contract, furnizor, recepție și justificare a cheltuielii.

Prin urmare, răspunsul Gărzii de Mediu din mai 2026 se leagă direct de ceea ce Ecopolitica a documentat anterior. Instituția de control nu analizează contractele și nici traseul banilor, pentru că aceste atribuții revin altor instituții. Garda de Mediu verifică efectul în teren.

Aici cele două planuri se întâlnesc. În februarie, documentele indicau un mecanism administrativ și financiar, ce implicat Societatea de Drumuri Municipale, achiziții, lucrări încadrate ca marcaje rutiere, piatră brută de construcții, furnizori și executanți.

În mai, Garda de Mediu confirmă efectul concret al acestor intervenții, prin afectarea spațiilor verzi și sancțiuni contravenționale de 105.000 lei.

Semnăturile administrative reprezintă un element important în această legătură. În documentele analizate anterior de Ecopolitica apărea numele lui Raoul-Erwin Chiricheș, șef al Serviciului Spații Verzi Recreative din cadrul Primăriei Timișoara, pe acte care țin de gestionarea zonelor verzi, avize și comunicări administrative.

Semnătura nu dovedește, prin ea însăși, că a decis amplasarea bolovanilor. Dar arată că zona spațiilor verzi nu este o abstracțiune birocratică. Are servicii, atribuții, responsabili și semnatari.

Din acest motiv, documentul Gărzii de Mediu are o greutate mult mai mare decât o simplă amendă. El validează, dinspre instituția de control, exact întrebarea pusă de seria Ecopolitica. Ce se întâmplă când o intervenție prezentată public ca soluție rapidă anti-parcare ajunge să fie cumpărată, executată, decontată și apoi sancționată pentru afectarea spațiului verde?

În acest punct, seria documentară jurnalistică din februarie și controlul Gărzii din mai se completează. Prima a arătat mecanismul. Al doilea confirmă consecința.

De la improvizație la confirmare instituțională

Cazul bolovanilor din Timișoara a început ca o imagine aproape absurdă, cu blocuri masive de piatră aruncate în oraș, pe marginea străzilor, pe spații verzi, lângă trotuare, în locuri unde administrația spunea că trebuie oprită parcarea ilegală.

La început, totul părea o improvizație locală, o soluție brutală la o problemă reală. O administrație iritată de mașini parcate pe iarbă alegea, în locul unei soluții omologate, metoda de carieră, adică piatra mare, grea, imposibil de mutat cu mâna omului.

Dar investigația a arătat că subiectul nu se oprește la imagine. În februarie 2026, Ecopolitica a documentat că bolovanii nu sunt doar obiecte apărute în teren, ci piese ale unui traseu administrativ și de achiziții cu dedicație.

Cu alte cuvinte, ceea ce părea o intervenție de avarie începea să arate ca o metodă de lucru.

Răspunsul transmis acum de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș schimbă din nou greutatea cazului. Nu mai vorbim doar despre întrebările ridicate de presă, despre reacții civice sau despre contre politice.

O instituție de control a statului confirmă oficial că, în amplasamentele verificate, spațiile verzi au fost afectate prin depozitarea bolovanilor, terenul din jurul acestora este degradat, iar pe suprafețele afectate s-a produs un dezechilibru ecologic.

Pentru Primăria Timișoara, problema nu mai poate fi redusă la formula comodă a „soluției de avarie”. O soluție de avarie poate explica urgența. Nu poate explica lipsa unei documentații publice clare. Poate justifica o intervenție punctuală.

Nu poate justifica transformarea unei practici în mecanism repetat. Poate explica intenția de a opri parcarea abuzivă. Nu poate șterge constatarea Gărzii de Mediu că spațiile verzi au fost afectate tocmai prin metoda aleasă pentru protejarea lor.

Din acest punct, cazul nu mai aparține doar Primăriei Timișoara. Intră în zona instituțiilor care verifică legalitatea deciziei publice, în clar, Garda de Mediu pentru efectul asupra spațiilor verzi, Curtea de Conturi pentru traseul banilor și al patrimoniului, Prefectura pentru legalitatea actelor administrative, eventual alte autorități pentru atribuții, semnături și responsabilități.

Bolovanii au fost prezentați ca o soluție simplă. Documentele arată că nu mai sunt deloc simpli.

Au pornit ca o improvizație vizibilă în cartiere. Au devenit achiziție, lucrare, decontare, semnătură și, acum, sancțiune. Iar acest traseu spune mai mult despre administrație decât despre pietrele în sine.

Răspunsul Gărzii de Mediu nu dă verdictul final al întregului dosar. Dar stabilește primul lucru greu de contestat, acela că bolovanii nu mai sunt doar o dispută de cartier, ci au devenit o problemă instituțională confirmată oficial.