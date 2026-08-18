Poliţiştii au primele informaţii despre accidentul mortal de pe Centura Timişoarei. Victima avea 57 de ani (video)

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Poliţiştii au primele informaţii despre accidentul mortal de pe Centura Timişoarei. Victima avea 57 de ani (video)

Marţi, 18 august, în jurul orei 12:05, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a condus un autoturism dinspre Moșnița spre Ghiroda, iar la un moment dat ar fi pătruns într-o parcare situată pe partea dreaptă a sensului său de mers, unde a intrat în coliziune cu o semiremorcă staționată.

În urma impactului, conducătorul auto a decedat.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Sursa imagini: ISU Timiş / DRDP Timişoara

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