274 de posturi de directori de școli, scoase la concurs în Timiș

În conformitate cu legislația adoptată recent de Ministerul Educației și Cercetării privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a făcut publice informațiile legate de desfășurarea acestuia pe raza teritorială a instituției.

Astfel, din datele publicate de inspectoratul școlar, rezultă că pot fi ocupate prin concurs 274 de posturi de director și director adjunct în unitățile de învățământ timișene.

La acest concurs, pot participa cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, absolvente ale învățământului superior, cu o vechime în învățământul preuniversitar de minimum cinci ani, având calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari încheiați, nesancționate disciplinar.

În cadrul aceleiași sesiuni, un candidat poate opta pentru cel mult trei funcții de conducere.

Dosarele candidaților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiei se depun în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026.

Desfăşurarea probei pentru evaluarea de competențe în cadrul căreia se testează capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului va avea loc în 13 octombrie, iar proba scrisă, pe 20 octombrie.

În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie, comisiile de interviu vor evalua proiectele planurilor manageriale ale candidaților, iar între 12 și 27 noiembrie va fi avea loc proba de interviu.

Rezultatele vor fi afișate în 9 decembrie.

Persoanele care, în acest moment, ocupă o funcție de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar rămân pe post până la 1 ianuarie 2027.

Lista funcțiilor vacante, condițiile de participare, calendarul de concurs, desfășurarea probelor, bibliografia și alte informații legate de organizarea și desfășurarea concursului pot fi consultate pe pagina de internet a ISJ Timiș, la secțiunea ”Consurs directori”.

Sursa foto: Facebook