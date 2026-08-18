Ordin dat pentru începerea lucrărilor de asfaltare a străzilor din Gătaia

Marţi, 18 august, s-a predat amplasamentul și a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de asfaltare a străzilor din Gătaia, un proiect ce se realizează printr-un parteriat între Consiliul Judeţean Timiș și UAT Gătaia.

„Am discutat în urmă cu câteva luni cu primarul Raul Cozarov, s-au stabilit prioritățile localității, iar mai apoi am semnat parteneriatul. Acum, la doar două luni de la acel moment, lucrările pot începe.

Vorbim de modernizarea a 12 străzi cu o lungime totală de 6.8 kilometri, o investiție la care Consiliul Județean Timiș contribuie cu 7.4 milioane, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 12 luni, însă constructorul spune că asfaltarea va fi terminată mai repede.

În ultimele luni, am semnat 37 de parteriate cu primării din județ pe diferite proiecte: infrastructură rutieră, școlară, de sănătate, sportivă sau culturală.

Unul dintre ele, școala de la Dudestii Noi, este finalizat, la Gătaia încep lucrările, stadionul Eroii Timișoarei se apropie și el de recepție, iar celelalte sunt în fază de licitație sau proiectare. Indiferent de culoarea politică a primarilor, investim în tot județul”, a transmis Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.