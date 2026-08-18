Accident terifiant pe Centura Timişoarei (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Accident mortal pe Centura Timişoarei (video)

Accident mortal pe Centura Timişoarei

Marţi, 18 august, în jurul orei 12:05, pompierii timişeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs într-o parcare de pe Centura Timișoarei, în apropiere de localitatea Moșnița Nouă.

La fața locului s-au deplasat de urgență zece pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD tip C cu medic.

În accident a fost implicat un autoturism, în care se afla doar șoferul, care a intrat într-un autocamion parcat.

În urma impactului, victima a rămas încarcerată. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viața.

Pompierii depun eforturi pentru extragerea victimei.

UPDATE: Primele date obţinute de poliţişti

Sursa imagini: ISU Timiş

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