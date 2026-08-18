Piloții din vestul țării au concurat pe străzile din Becicherecu Mic. Rezultatele etapei a opta din Campionatul de Automobilism și Karting Timiș

„Cupa Timișului – Becicherecu Mic 2026”, etapa a opta din Campionatul de Automobilism și Karting Timiș, și-a desemnat câștigătorii.

Traseul a fost unul tehnic și de viteză, iar buna pregătire a mașinilor de concurs și profesionalismul piloților au făcut să asistăm la o luptă strânsă pentru urcarea pe podium, într-un spirit deplin de fair-play.

Ceea ce i-a bucurat cel mai mult pe organizatori a fost prezența numeroasă a copiilor din Becicherecu Mic la deja tradiționalul promo de eco-karting gratuit, pe un traseu special amenajat pentru ei, cei mici bucurându-se totodată de premiile pe care le-au primit.

„A fost o reușită deplină, așa cum de altfel am promis. Prestația concurenților pe traseul deosebit de spectaculos a fost aplaudată la scenă deschisă de numerosul public prezent. Comuna Becicherecu Mic s-a dovedit a fi din nou o gazdă mai mult decât perfectă, tot sprijinul oferit fiind la superlativ. Evidențiem și prestația deosebită, fără greșeală, a arbitrilor din colegiul Timiș”, a declarat Ladislau Giurisici, principalul organizator al evenimentului.

Clasamentele se prezintă în felul următor:

Clasa 1: 1. Daniel Bătrîn (Peugeot 106), 1. Christian Perescu (VW Polo S1600), 3. Florin Sburlea (Mazda 323);

Clasa 2: 1. Remus Iancu (Opel Corsa B), 2. Petru Ianăș (Opel Corsa), 3. Alin Codrea (Peugeot 306);

Clasa 3: 1. Darius Stepan (Opel GT), 2. Claudiu Popa (Opel Tigra GSI), 3. Sorin Mihoc (Abarth 500);

Clasa Juniori: 1. Darian Corlan (Honda CRX), 2. Christian Papp (Suzuki Swift Sport), 3. Eduardo Konig (Citroen C2);

Clasa Juniori+: 1. David Codrea (Mitshubishi Colt); Clasa Rally-Cross: 1. Robert Kele (Mitsubishi Colt), 2. Alexandru Szasz (Opel Astra), 3. Ionel Serghi (VW Golf 4);

Clasa Feminin: 1. Roxana Soare (Audi A3);

Echipe auto: 1. CSC Dumbrăvița Rally Team (Darius Stepan, Marius Curelaru, Sorin Mihoc, Florin Sburlea, Darian Corlan);

Eco Karting: 1. Denis Mihăiță;

Karting motor: 1. Mălina Manoli, 2. Eduard Avram;

Echipe karting: 1. CSC Dumbrăvița Karting Team (căpitan: Denis Mihăiță).

Arbitrii concursului au fost Ladislau Giurisici, Mircea Vasilache, AlinCionca, Cristian Bilea, Emeric Barta, Petru Ivanovits, Gabriela Giurisici, Ovidiu Bucuraș, Iustin Bătăiosu, Mihnea Bucovan, Ayanna Bucovan, Maria Nicoară, Marius Luciu, Silviu Manea, Gabriel Bilc, Ștefania Ciubotariu, Ana Marinescu, Ioan Luca.

Următoarea etapă – „VTM Timiș – Lacul Surduc 2026” – va avea loc în 5 septembrie.