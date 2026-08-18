Allen Coliban (USR): Dominic Fritz este un model pentru România

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este un model pentru USR și pentru România, spune la RFI deputatul Allen Coliban. Reacția sa vine după ce judecătorii CCR au stabilit că amendamentul PSD la legea ANI care îl vizează pe liderul Uniunii Salvați România este constituțional.

Asta înseamnă că primarul Timișoarei ar urma să-și piardă mandatul, după ce a fost găsit în conflict de interese. „Nu există motive pentru care Dominic Fritz să renunțe la șefia USR”, spune Coliban.

Allen Coliban îl apără pe Dominic Fritz, după decizia CCR.

„Dominic Fritz pentru noi și pentru România credem că este un model, nu este în nici un caz tiparul unui om corupt, așa cum ne-au obișnuit partidele și mai ales PSD-ul, în ultimii 36 de ani. Când vorbim despre corupție, vorbim despre bani în portbagaje, vorbim despre bani în cutii de pantofi, vorbim despre venituri nejustificate și opulența pe care o afișează acești politicieni, lucru care nu se regăsește nici în cazul USR-ului, nici în cazul lui Dominic Fritz”.

Deputatul USR îl laudă pe liderul USR: „Dominic Fritz este un om care a venit în România să facă voluntariat la casele de copii, s-a îndrăgostit de țara asta, a rămas aici și a obținut și cetățenia și a pus umărul la schimbare”.

„Ce este imoral în ce a făcut Dominic Fritz?”

La remarca realizatorului că model sau nu, Dominic Fritz are totuși o decizie definitivă a instanței de conflict de interese, Allen Coliban a precizat: „Așa este, o decizie pe care a anunțat că o va contesta, o va ataca la CEDO, este dreptul său să facă asta (…). Ce este imoral sau care sunt beneficiile, care este prejudiciul, care este fapta antisocială pe care Dominic a făcut-o și care i se reproșează, atunci când el a semnat o documentație făcută de primarul dinaintea lui, în a doua zi de mandat? I s-a spus că nu are cum să nu facă asta, pentru că ar fi un abuz”.

Întrebat dacă USR ar fi reacționat la fel, în cazul în care în locul lui Dominic Fritz ar fi fost cineva de la PSD, deputatul a răspuns: „Cu siguranță că ar fi trebuit să avem aceeași dezbatere, însă ce văd și vedem cu toții de ani și ani de zile, că în cazul PSD-ului și în cazul dilemelor PSD-ului, se referă la 1,2 milioane de lei ascunși în portbagaje, la șpăgi documentate și interceptate de către organele de anchetă, lucruri cu totul diferite decât o problemă, o chichiță tehnică, din care nimeni nu a avut vreun prejudiciu sau vreun beneficiu real”.

Întrebat dacă e nevoie de un Congres la USR, Allen Coliban a precizat: „Noi avem oricum un Congres convocat pentru toamnă, pentru alegerea organelor de conducere națională, Biroul Național. De aici încolo, e o discuție pe care să o avem și în primul rând Dominic Fritz a avut o ieșire publică, lupta continuă, va merge și la CEDO, cred că este absolut normal să facă acest lucru, tot în numele dreptății și de aici încolo, Dominic Fritz are toată susținerea noastră, pentru că a dovedit și la Primăria Timișoara și în rolul pe care și l-a asumat în fruntea partidului, că este un lider și un om de care politica românească are multă nevoie (…). Din punctul meu de vedere, nu există motive pentru care Dominic Fritz să renunțe la șefia USR”.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Facebook / Allen Coliban