Mașină de 200.000 de euro, căutată de autoritățile elvețiene, oprită pe A1 Timişoara – Arad

Un autoturism evaluat la aproximativ 200.000 de euro și căutat de autoritățile din Elveția a fost descoperit de polițiștii de frontieră români pe autostrada A1 Timişoara – Arad. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani, care susține că nu știa că mașina figura în bazele de date internaționale.

Mașina, înmatriculată în Elveția, a fost identificată de polițiștii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în timp ce circula pe direcția Timișoara-Arad, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră Române. Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că pentru autoturismul de luc exista o alertă introdusă de autoritățile elvețiene, vehiculul fiind căutat în vederea confiscării.

După ce mașina a fost reperată la ieșirea din municipiul Timișoara, polițiștii de frontieră au intervenit împreună cu reprezentanții Biroului de Poliție Autostrăzi. Șoferului i-a fost făcut semnal regulamentar de oprire, iar acesta s-a conformat.

La volanul autoturismului se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani. Întrebat despre proveniența vehiculului, bărbatul le-a declarat polițiștilor că l-ar fi cumpărat în Elveția. Potrivit versiunii prezentate de șofer, tranzacția ar fi fost făcută cu o persoană pe care nu o cunoștea. El a mai susținut în fața autorităților române că nu avea informații despre faptul că autoturismul era căutat de autoritățile elvețiene.

În urma verificărilor, autoturismul, a cărui valoare a fost estimată la aproximativ 200.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Vehiculul va rămâne în custodia autorităților până la finalizarea cercetărilor și clarificarea situației sale juridice.

Polițiștii de frontieră continuă verificările în acest caz, iar la încheierea acestora urmează să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.