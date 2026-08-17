Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 17 – 23 august

Consiliul Județean Timiș propune publicului, prin instituțiile sale de cultură, în perioada 17 – 23 august, expoziții permanente și temporare.

La Muzeul Național al Banatului va avea loc finisajul expoziției „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1800–1947)”. Expoziția a adus în prim-plan eleganța burgheziei bănățene și peste un secol și jumătate de istorie a Banatului, reunind piese din colecțiile muzeelor din Arad, Lugoj, Reșița și Caransebeș, precum și din arhive și colecții private. Expoziția prezintă povestea unei burghezii care a construit orașe, școli și instituții și care a contribuit la modernizarea regiunii. Intrarea este gratuită.

Programul evenimentelor este următorul:

LUNI, 17 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de pictură și ceramică „Amintiri din viitor”, semnată de artistele Lucia Kolla Stoica și Hella Crasnanic.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 18 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de pictură și ceramică „Amintiri din viitor”, semnată de artistele Lucia Kolla Stoica și Hella Crasnanic.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MIERCURI, 19 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de pictură și ceramică „Amintiri din viitor”, semnată de artistele Lucia Kolla Stoica și Hella Crasnanic.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

JOI, 20 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de pictură și ceramică „Amintiri din viitor”, semnată de artistele Lucia Kolla Stoica și Hella Crasnanic.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

VINERI, 21 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de pictură și ceramică „Amintiri din viitor”, semnată de artistele Lucia Kolla Stoica și Hella Crasnanic.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

SÂMBĂTĂ, 22 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

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DUMINICĂ, 23 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Finisajul expoziției „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1, ora 17:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara