Victor Ponta este pregătit să revină în fruntea Guvernului: „Dacă îmi va propune domnul președinte Nicușor Dan, sigur că voi spune da”

Victor Ponta nu ar refuza să revină în fruntea Guvernului în cazul în care șeful statului îi propune. Politicianul spune că formațiunea din care face parte l-a propus pentru funcția de premier la consultările de la Cotroceni.

Victor Ponta a ținut să sublinieze că România nu depinde de un singur om. Acesta spune că ar susține inclusiv alte variante de premier. Se așteaptă ca Nicușor Dan să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier în zilele următoare.

„Grupul din care eu fac parte, Uniți pentru România, a propus la Cotroceni, la consultări, au spus, dom’le, noi, grup mic, e adevărat, 18 parlamentari, îl propunem pe Victor Ponta prim-ministru.Vreau să spun foarte clar, să răspund foarte direct. Dacă îmi va propune domnul președinte Nicușor Dan, sigur că voi spune da, dar în aceeași măsură nu cred că stă țara într-un om. Cum nu stă în Bolojan, nu stă nici în Ponta. În măsura în care îl va propune pe Sorin Grindeanu, care are cel mai mare grup din Parlament, sau pe Nazare, sau pe Tomac, repet, nu voi spune, nu, domnule, nu sunt eu, cum face domnul Bolojan, domnule, nu e el să nu fie nimeni.

Nu, nu sunt eu. Dacă e Grindeanu, dacă e Nazare, dacă e Tomac și cer ajutorul, răspunsul meu este categoric da”, a declarat Victor Ponta, pentru România TV.

Ponta mai spune că mai multe măsuri fiscale adoptate în perioada guvernărilor PSD-PNL au fost greșite.

„Au fost niște decizii total greșite, ale guvernului PSD, PNL, cine era UDMR, și atunci am spus, și spun și acum, că am învățat pe pielea mea, ca să zic așa, ca prim-ministru.

În România mărești taxe, încasezi mai puțin la buget și distrugi economia. Tai taxe, s-a dovedit chestia asta în 2014-2015, tai taxe, îi scoți de pe piață pe evazioniști și îi ajuți pe cei corecți care plătesc de fapt mai mulți bani.”, a declarat fostul premier.

„Dacă vă aduceți aminte, cu impozitul pe dividende care era 16%, am luat decizia de a-l duce la 5% și atunci Comisia Europeană, toată lumea a zis că nu-i bine. Și le-am zis, uite, haideți să vedeți că în 2016 încasăm din 5% mai mult decât din 16% și s-a dovedit adevărat.”

Ponta atrage atenția asupra faptului că măsurile fiscale trebuie adaptate realităților economiei românești. Majorările de taxe nu sunt o soluție, mai spune el.

„Nu trebuie să iei premiul Nobel pentru economie, trebuie să înțelegi cum funcționează economia României și, repet, toate măsurile pe care le-a luat Bolojan, că le-a luat înainte Ciolacu sau cine le-a luat, Ciucă, de creșteri de taxe, din punctul meu de vedere, au avut un efect și au un efect nociv asupra firmelor românești.”, mai spune Ponta.

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