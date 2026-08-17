Lovitură de proporții pentru șeful USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz: CCR a decis că amendamentul prin care își pierde mandatul e constituțional

Lovitură de proporții pentru șeful USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Judecătorii CCR au decis că amendamentul care prevede ca el să își piardă mandatul după ce a fost declarat incompatibil de ANI și ÎCCJ este constituțional. Cu alte cuvinte, Fritz nu va mai fi primarul Timișoarei.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR.

Edilul susține că încetarea mandatului său ar reprezenta o sancțiune retroactivă pentru fapte produse înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, afirmă Fritz.

Fritz invocă art. 15 din Constituție

Primarul Timișoarei invocă articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, și susține că decizia CCR creează un precedent periculos.

„De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”, a mai transmis acesta.

Fritz critică și modul în care legea ar putea afecta România în raport cu instituțiile europene și investitorii, afirmând că PSD va trebui să explice Comisiei Europene modul în care o lege asociată unui jalon financiar a fost aplicată în cazul unui primar ales.

Fritz anunță că va merge la CEDO

Dominic Fritz spune că nu intenționează să renunțe la lupta juridică și anunță că va sesiza CEDO.

„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”, a declarat primarul.

În mesajul său, Fritz face referire și la situația care a stat la baza constatării conflictului de interese. Acesta susține că, în 2020, la scurt timp după preluarea mandatului de primar, a semnat o dublură a unui referat semnat anterior de fostul edil, document referitor la un PUZ elaborat înainte de preluarea funcției.

Primarul afirmă că noua legislație ar elimina posibilitatea încadrării actelor normative, precum un PUZ, la conflict de interese, susținând astfel că fapta pentru care a fost vizat nu ar mai putea fi considerată conflict de interese dacă ar fi analizată în prezent.

„O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut”, a afirmat Fritz, acuzând PSD de instaurarea unui regim pe care îl califică drept „dictatura PSD”.

Declarațiile au fost făcute de Dominic Fritz după decizia Curții Constituționale privind prevederile legii referitoare la integritate, conform Mediafax.