A început modernizarea drumului care va lega Moșnița Veche de Centura Sud. Alfred Simonis: „O nouă variantă de a urca sau coborî de pe centură”

Un nou șantier rutier important pentru zona metropolitană a Timișoarei a fost deschis luni, 17 august. Consiliul Județean Timiș a predat constructorului amplasamentul pentru modernizarea DJ 595E, drumul dintre Moșnița Veche și Centura Sud a Timișoarei, investiție care ar trebui să ofere o alternativă de acces pentru una dintre cele mai aglomerate zone periurbane.

Contractul, câștigat de STRABAG România, are o valoare de 23,31 milioane de lei fără TVA, iar termenul de execuție este de șase luni. Tronsonul are puțin peste trei kilometri.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune că investiția vine să corecteze o problemă rămasă după finalizarea Variantei Ocolitoare Timișoara Sud, mai exact legăturile insuficiente dintre centură și localitățile aflate în imediata apropiere.

„Cu toate că varianta ocolitoare sud a Timișoarei a fost finalizată, autoritățile locale și județene nu au pregătit infrastructura pentru a conecta localitățile direct la centură. Acest drum va fluidiza mult traficul pentru că este, practic, o nouă variantă de a urca sau coborî de pe centura de sud”, a transmis Alfred Simonis.

DJ 595E este în prezent un fost drum comunal pietruit, preluat de Consiliul Județean Timiș, și este deja folosit ca alternativă la Drumul Boilor. După modernizare, traseul va permite folosirea completă a conexiunii existente cu Centura Sud și va constitui o alternativă pentru relația dintre Moșnița Veche, Ghiroda și Timișoara.

Investiția nu se rezumă la refacerea carosabilului. Pe cei aproximativ trei kilometri vor fi amenajate trotuare, piste pentru biciclete, trei sensuri giratorii, accese la proprietăți, canalizare pluvială și iluminat public cu peste 200 de stâlpi.

„Această investiție nu înseamnă, însă, doar turnarea de asfalt”, subliniază Simonis. Potrivit președintelui CJ Timiș, noua arteră ar trebui să reducă timpii de deplasare între Timișoara, Ghiroda și Moșnița Veche și să îmbunătățească circulația pentru peste 20.000 de locuitori ai zonei metropolitane.

Importanța proiectului depășește însă cei trei kilometri intrați acum în șantier. DJ 595E reprezintă primul tronson dintr-un proiect mai amplu de interconectare a localităților din sud-estul Timișoarei.

„Acest drum este un prim tronson dintr-un lot de șapte drumuri care vor conecta localitățile Ghiroda, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, Urseni și Giroc”, a anunțat Alfred Simonis.

Odată finalizat, DJ 595E va oferi o rută suplimentară spre Centura Sud într-o zonă în care dezvoltarea rezidențială din ultimii ani a avansat mult mai repede decât infrastructura rutieră. Proiectul devine cu atât mai important până la realizarea pasajului de la Drumul Boilor, una dintre conexiunile majore încă lipsă dintre rețeaua locală și Varianta Ocolitoare Timișoara Sud.