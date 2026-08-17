Noi incendii puternice în Timiș. Pericol de propagare la locuințe!

Luni, 17 august, în jurul orei 10:15, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în apropierea localității Breazova. La fața locului s-au deplasat de urgență patru pompieri cu o autospecială de stingere din cadrul Stației Făget. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 5 ha.

În acest moment, focul este stins.

În jurul orei 11:35, pompierii făgețeni au fost solicitați să intervină la un nou incendiu de vegetație în apropierea localității Baloșești. La fața locului s-au deplasat de urgență patru pompieri cu o autospecială de stingere. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 10 ha de vegetație uscată și pășune împădurită, cu pericol de propagare la locuințele din localitate.

Se lucrează pentru limitarea propagării incendiului și protejarea locuințelor. În sprijin a fost dislocată o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Lugoj. Totodată, în ajutor intervin și 10 cetățeni.

Un al treilea focar de incendiu s-a produs în jurul orei 13:30, în apropierea localității Zolt, pe o suprafață de aproximativ 2 ha, cu pericol de propagare la gospodării. Pompierii militari, alături de colegii lor de la SVSU Fârdea și 12 cetățeni, intervin pentru limitarea propagării incendiului și protejarea comunității.

„Reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă și îi îndemnăm să respecte prevederile legale și să renunțe la utilizarea focului pentru curățarea terenurilor. Prevenirea incendiilor începe cu un comportament responsabil!

Nerespectarea prevederilor legale poate atrage amenzi de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice .

Dacă observați un incendiu de vegetație sau identificați o ardere care se poate extinde, anunțați imediat autoritățile și apelați 112. Intervenția rapidă poate limita propagarea focului și poate preveni producerea unor pagube importante”, a transmis ISU Timiș.