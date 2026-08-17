STPT – anunț important pentru călătorii care circulă pe ruta Giroc – Timișoara

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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STPT - anunț important pentru călătorii care circulă pe ruta Giroc - Timișoara

Începând de marți, 18 august, ora 4:00, traseul liniei metropolitane M3 va fi deviat temporar, ca urmare a închiderii circulației rutiere pe Calea Timișoarei (DJ 595), pentru executarea lucrărilor la infrastructura rutieră.

Traseul deviat:

Tur – spre Giroc:
Complexul Studențesc – str. Cluj – str. Arieș – Bd. Liviu Rebreanu – Bd. Sudului – str. Mareșal Constantin Prezan – Calea Martirilor – Calea Timișoarei – str. Zefirului – str. Egalității – str. Speranței – str. Ecoului – str. Neptun – str. Cometei – str. Gării – str. Trandafirilor – Goya.

Retur – spre Timișoara:
Goya – str. Trandafirilor – str. Gării – str. Cometei – str. Neptun – str. Ecoului – str. Speranței – str. Egalității – str. Zefirului – Calea Timișoarei – Calea Martirilor – Bd. Mareșal C. Prezan – Bd. Sudului – Bd. Liviu Rebreanu – str. Arieș – str. Surorile Martir Caceu – Aleea F.C. Ripensia – str. Cluj – Complexul Studențesc.

Lista completă a stațiilor în care va opri linia M3, pe ambele sensuri:

Stații tur: Complexul Studențesc – Strada Cluj – Mureș (Calea Martirilor) – Zefirului (Giroc) – Egalității (Giroc) – Neptun-Parcului (Giroc) – Neptun-Vântului (Giroc) – Cometei (Giroc) – Naturii (Giroc) – Semenic-Căminul Cultural (Giroc) – Muncitorilor (Giroc) – Dunărea (Giroc) – Câmpului (Giroc) – Goya (Giroc);

Stații retur: Goya (Giroc) – Câmpului (Giroc) – Dunărea (Giroc) – Muncitorilor (Giroc) – Primărie (Giroc) – Gării-Penny (Giroc) – Cometei (Giroc) – Neptun-Vântului (Giroc) – Neptun – Parcului (Giroc) – Egalității (Giroc) – Zefirului (Giroc) – Apicultorilor – Mureș – Casa Tineretului – Sala C. Jude – Complexul Studențesc.

Modificarea este valabilă până în 23 noiembrie, ora 24:00, conform perioadei de restricționare a circulației comunicate de autorități.

Pentru planificarea călătoriei, vă recomandăm să utilizați Live STPT, Google Maps sau alte aplicații disponibile.

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