Spectacol tradițional-folcloric, într-una dintre zonele turistice ale Timișului.

Cunoscută până acum o generație mai ales pentru activitatea sa industrială, dar având un excepțional potențial turistic, comuna timișeană Nădrag își continuă cu consecvență reinventarea sa prin organizarea de activități cultural-recreative.

Printre acestea se numără și sărbătoarea Zilele Padeșului, denumită astfel după vârful montan care domină localitatea, ediția 2026 fiind programată să se desfășoare în data de sâmbătă, 22 august, cu începere de la ora 18.

Autoritățile locale au pregătit pentru acest moment un spectacol tradițional-folcloric, care va fi susținut de soliștii Oana Vasile, Adina Novac și Leonard Stoian. Își vor mai da concursul membrii formației instrumentale Frații Neamțu.