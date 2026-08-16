Incendii active pe 250 de hectare, în județul Timiș (video)

Incendii active pe 250 de hectare, în județul Timiș!

Ca urmare a izbucnirii 3 incendii de vegetație uscată, în localitățile Baloșești, Margina și Brănești, începând cu ora 19:00, la nivelul subunităților de intervenție din Lugoj și Făget s-a dispus creșterea capacității operaționale, intervenind astfel, și pompieri din turele liberă. Totodată, la sediul ISU Timiș a fost activată Grupa Operativă pentru gestionarea optimă a situației de urgență.

Duminică, în jurul orei 12:10, pompierii timișeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu de pășune împădurită în satul Baloșești, pe raza UAT-ului Tomești. Incendiul se manifestă pe aproximativ 200 de hectare de teren. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere. În sprijin intervin peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și civili, cu utilaje agricole și mijloace de stingere de primă intervenție.

În jurul orei 15:40, militarii de la ISU au fost anunțați despre producerea unui incendiu de pășune împădurită în comuna Margina. Incendiul se a cuprins aproximativ 40 de hectare. La fața locului sunt mobilizate un autocamion cu container de stingere și o autospecială de stingere.

În localitatea Brănești (UAT Făget) a izbucnit un incendiu de vegetație uscată, care s-a extins pe aproximativ 10 hectare de teren. La fața locului este alocată o autospecială de stingere.

La ora publicării articolului (21), sunt mobilizați 24 de pompieri din cadrul Detașamentului Lugoj și de la Stația Făget.

Update, ora 23:00

Peste 50 de pompieri militari cu 11 mijloace tehnice din cadrul a 5 subunitați de intervenție ale inspectoratului sunt mobilizați pentru lichidarea focarelor ce se manifestă în localitațile Brănești (40 hectare) și Românești (aproximativ 40 hectare).

Intervenția pompierilor a limitat extinderea flăcărilor către culturile agricole și gospodăriile cetățenilor.