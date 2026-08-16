Doi minori la spital, în urma unui accident rutier

Duminică seara, pompierii Detașamentului Deva au intervenit, pe raza localității Simeria, la un accident rutier.

Pentru misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare, ambulanța SMURD Simeria și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

La fața locului, pompierii au constatat faptul că în accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau, în total, patru persoane.

În urma evaluării medicale, doi minori au fost transportați la UPU Deva pentru investigații suplimentare.

Echipajul operativ a asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.

În zonă, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un singur sens.