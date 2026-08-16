Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 17-21 august

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 17-21 august

Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 17-21 august.

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în perioada 17-21 august, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Luni, 17.08.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str.Universului, Frasinului, , Alte detalii: str. Viorelelor nr. 2
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Batrana, Primaverii, Unirii, Linistei, Bisericii
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: Zona pe linga str. a VII – a, si a VIII – a
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00Becicherecu MicAlte detalii: Str. Catolici, nr 12A
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00Giarmata-ViiAlte detalii: str. Viorelelor, str. Parcului, str. Infratirea (p)
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Calea Circumvalatiunii nr. 4, nr. 17, intr. Josef Klapka
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00IohanisfeldAgenti economici: sc Prodgrau, sc Agicola Anita | Alte detalii: casnici – total
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: casnici – partial
Luni, 17.08.202609:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00PogăneștiAlte detalii: total
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00BoteștiAlte detalii: total
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00JureștiAlte detalii: total
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00SărăzaniAlte detalii: total
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00BârnaAlte detalii: total
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00ȘagAgenti economici: Dario, Frigoglass Romania, Obrist | Alte detalii: casnici
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: Str. Bartok Bela , nr 19, , Alte detalii: str. Mures (p), str. Liviu Rebreanu (p)
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00LenauheimAgenti economici: Antena Orange
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00CăpătAgenti economici: noncasnic – Foraje AQUATIM
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00Giarmata-ViiAlte detalii: Aleea Uberland
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00MuraniAlte detalii: Zona spre Pischia
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00ParțaAlte detalii: Zona pe langa Moara
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Astrilor (p), str. Sirius nr. 34-36, X, Aleea Icar (p), b-dul Liviu Rebreanu nr. 181
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Primaverii, Nuferilor, Batrana
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str. Plopilor (parțial), Str. Liviu Rebreanu (parțial)
Marți, 18.08.202609:00 – 17:00DrinovaAlte detalii: total
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00Moșnița VecheAlte detalii: NR CF 423596
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: MASPEX ROMANIA SRL | Alte detalii: str. Fremont Maximilian (p), str.Ion Romanu (p), str. Silvestri Constantin (p), str. Ion Slavici (p), str. Dumitru Bagdasar (p), Rascoala din 1907, , Alte detalii: str. Romanitei (p), str. Nottara Constantin, str. Contemporanului (p), b-dul Eroilor de la Tisa nr. 63, str. Regimentul nr. 13 Calarasi (p), , Alte detalii: str. Popovici Aurel (p)
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: str. Privighetorii, str. Luceafarului, Calea Timisoarei, str. Randunicii, loc. Timisoara, intr. Elisabeta Rizea, , Alte detalii: Str. Dacilor, Remus, Romulus, Romanilor
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00Coșteiu de SusAlte detalii: total
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Str.Pades
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00BethausenAlte detalii: partial
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00ȘagAgenti economici: Dario, Frigoglass Romania, Obrist | Alte detalii: casnici
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00ParțaAlte detalii: Zona pe langa Moara
Miercuri, 19.08.202609:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona iesire spre Dinias
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00BethausenAgenti economici: statie epurare | Alte detalii: partial
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00CladovaAlte detalii: total
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00ParțaAgenti economici: fost CAP
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Gloriei nr 32
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Livezilor nr. 71 si 73, str. Gheorghe Lazar nr. 13 si nr. 9, , Alte detalii: str. Nou Proiectata (p), str. Taborului (p), str. Belgrad (p), str. 1 Decembrie 1918 (p), str. Putna (p), str. Mitropolit Varlaam (p), , Alte detalii: Calea Bogdanestilor(p), str. Adam Muller Guttenbrunn (p), str. Tacit(p), str. Ciresului (p), str. Umbrei (p), str. Barierei (p), str. Semicerc (p)
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00BuziașAlte detalii: Str.Avram Iancu – partial
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga si zona centrala
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00ȘagAgenti economici: Frigoglass Romania, Obrist | Alte detalii: casnici
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Str. Scolii
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00LugojAgenti economici: Foraj 17,18,19,20,21
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00MăguriAlte detalii: Cartier Nou
Joi, 20.08.202609:00 – 17:00Iecea MicăAgenti economici: partial | Alte detalii: casnici – partial
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: nr. 17
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00SăcălazAgenti economici: Zona Ovest Imobiliare | Alte detalii: str. a I – a, a II – a, a III -a
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00FăgetAlte detalii: Loc.Grosi – total
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Str.Pades
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Panselelor (p), b-dul C-tin Brancoveanu (p), str. Perlei nr. 16, str. Vasile Loichita (p), , Alte detalii: Aleea Aeroport nr. 1, B-dul Liviu Rebreanu (p), str. Miloia Ioachim (p), str. Alexandru Macedonski (p), str. Eneas (p), str. Mures (p), Ariadna (p)
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00ȘagAlte detalii: Zona Cartier Vile Luputiu , spre Manastire
Vineri, 21.08.202609:00 – 17:00GrabațAgenti economici: partial | Alte detalii: casnici – partial

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