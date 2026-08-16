Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 17-21 august.

Agenti economici: MASPEX ROMANIA SRL | Alte detalii: str. Fremont Maximilian (p), str.Ion Romanu (p), str. Silvestri Constantin (p), str. Ion Slavici (p), str. Dumitru Bagdasar (p), Rascoala din 1907, , Alte detalii: str. Romanitei (p), str. Nottara Constantin, str. Contemporanului (p), b-dul Eroilor de la Tisa nr. 63, str. Regimentul nr. 13 Calarasi (p), , Alte detalii: str. Popovici Aurel (p)