Întreruperi de curent electric în Timișoara și județul Timiș, în perioada 17-21 august.
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în perioada 17-21 august, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str.Universului, Frasinului, , Alte detalii: str. Viorelelor nr. 2
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Batrana, Primaverii, Unirii, Linistei, Bisericii
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Alte detalii: Zona pe linga str. a VII – a, si a VIII – a
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Becicherecu Mic
|Alte detalii: Str. Catolici, nr 12A
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata-Vii
|Alte detalii: str. Viorelelor, str. Parcului, str. Infratirea (p)
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Calea Circumvalatiunii nr. 4, nr. 17, intr. Josef Klapka
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Agenti economici: sc Prodgrau, sc Agicola Anita | Alte detalii: casnici – total
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: casnici – partial
|Luni, 17.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Pogănești
|Alte detalii: total
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Botești
|Alte detalii: total
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Jurești
|Alte detalii: total
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sărăzani
|Alte detalii: total
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Bârna
|Alte detalii: total
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Agenti economici: Dario, Frigoglass Romania, Obrist | Alte detalii: casnici
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: Str. Bartok Bela , nr 19, , Alte detalii: str. Mures (p), str. Liviu Rebreanu (p)
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Agenti economici: Antena Orange
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Căpăt
|Agenti economici: noncasnic – Foraje AQUATIM
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata-Vii
|Alte detalii: Aleea Uberland
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Murani
|Alte detalii: Zona spre Pischia
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Parța
|Alte detalii: Zona pe langa Moara
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Astrilor (p), str. Sirius nr. 34-36, X, Aleea Icar (p), b-dul Liviu Rebreanu nr. 181
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Primaverii, Nuferilor, Batrana
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str. Plopilor (parțial), Str. Liviu Rebreanu (parțial)
|Marți, 18.08.2026
|09:00 – 17:00
|Drinova
|Alte detalii: total
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Veche
|Alte detalii: NR CF 423596
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: MASPEX ROMANIA SRL | Alte detalii: str. Fremont Maximilian (p), str.Ion Romanu (p), str. Silvestri Constantin (p), str. Ion Slavici (p), str. Dumitru Bagdasar (p), Rascoala din 1907, , Alte detalii: str. Romanitei (p), str. Nottara Constantin, str. Contemporanului (p), b-dul Eroilor de la Tisa nr. 63, str. Regimentul nr. 13 Calarasi (p), , Alte detalii: str. Popovici Aurel (p)
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: str. Privighetorii, str. Luceafarului, Calea Timisoarei, str. Randunicii, loc. Timisoara, intr. Elisabeta Rizea, , Alte detalii: Str. Dacilor, Remus, Romulus, Romanilor
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Coșteiu de Sus
|Alte detalii: total
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Str.Pades
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Bethausen
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Agenti economici: Dario, Frigoglass Romania, Obrist | Alte detalii: casnici
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Parța
|Alte detalii: Zona pe langa Moara
|Miercuri, 19.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Zona iesire spre Dinias
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Bethausen
|Agenti economici: statie epurare | Alte detalii: partial
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cladova
|Alte detalii: total
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Parța
|Agenti economici: fost CAP
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Gloriei nr 32
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Livezilor nr. 71 si 73, str. Gheorghe Lazar nr. 13 si nr. 9, , Alte detalii: str. Nou Proiectata (p), str. Taborului (p), str. Belgrad (p), str. 1 Decembrie 1918 (p), str. Putna (p), str. Mitropolit Varlaam (p), , Alte detalii: Calea Bogdanestilor(p), str. Adam Muller Guttenbrunn (p), str. Tacit(p), str. Ciresului (p), str. Umbrei (p), str. Barierei (p), str. Semicerc (p)
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Buziaș
|Alte detalii: Str.Avram Iancu – partial
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga si zona centrala
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Agenti economici: Frigoglass Romania, Obrist | Alte detalii: casnici
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Str. Scolii
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Agenti economici: Foraj 17,18,19,20,21
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Măguri
|Alte detalii: Cartier Nou
|Joi, 20.08.2026
|09:00 – 17:00
|Iecea Mică
|Agenti economici: partial | Alte detalii: casnici – partial
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: nr. 17
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Agenti economici: Zona Ovest Imobiliare | Alte detalii: str. a I – a, a II – a, a III -a
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: Loc.Grosi – total
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Str.Pades
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Panselelor (p), b-dul C-tin Brancoveanu (p), str. Perlei nr. 16, str. Vasile Loichita (p), , Alte detalii: Aleea Aeroport nr. 1, B-dul Liviu Rebreanu (p), str. Miloia Ioachim (p), str. Alexandru Macedonski (p), str. Eneas (p), str. Mures (p), Ariadna (p)
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Alte detalii: Zona Cartier Vile Luputiu , spre Manastire
|Vineri, 21.08.2026
|09:00 – 17:00
|Grabaț
|Agenti economici: partial | Alte detalii: casnici – partial