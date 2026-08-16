Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și 40 de răniți după răsturnarea unui autocar cu 59 de oameni la bord

Douăsprezece persoane au murit, iar alte zeci ar fi fost rănite după ce un autocar înmatriculat în Polonia a ieșit de pe autostrada M3 și s-a răsturnat într-un șanț, duminică dimineață, în nord-estul Ungariei.

În vehicul se aflau 59 de persoane – 57 de pasageri și doi șoferi. Operațiunea de salvare a fost una de amploare, mai mulți oameni fiind prinși sub autocarul de aproximativ 24 de tone, conform stiripesurse.ro.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat duminică faptul că bilanțul accidentului a ajuns la 12 morți și cel puțin zece răniți grav, exprimându-și condoleanțele față de familiile victimelor. Reuters a relatat, la rândul său, că 12 persoane au murit în accident.

Accidentul s-a produs în jurul orei 1:00, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la kilometrul 139 al autostrăzii M3, după ieșirea Mezőkeresztes, pe sensul de mers către Nyíregyháza, potrivit Poliției din județul Borsod-Abaúj-Zemplén. Autocarul cu numere poloneze a părăsit carosabilul, a ajuns în șanț și s-a răsturnat.

Locul accidentului se află în zona dintre localitățile Mezőkeresztes și Mezőnagymihály, în nord-estul Ungariei. Autoritățile pentru situații de urgență au indicat Mezőnagymihály drept localitatea de referință pentru intervenție.

Direcția Generală Națională pentru Managementul Dezastrelor din cadrul Ministerului ungar de Interne a anunțat că în autocar se aflau 59 de persoane, inclusiv echipajul. Presa maghiară, citând informațiile inițiale ale autorităților, precizează că era vorba despre 57 de pasageri și doi șoferi.

Primele echipaje de intervenție au găsit vehiculul răsturnat în șanț, mai multe persoane fiind prinse în interior sau sub autocar.

Până în jurul orei 3:00, pompierii reușiseră să scoată 35 de oameni din autocar, însă mai mulți pasageri se aflau încă sub vehicul. Autocarul are o greutate de aproximativ 24 de tone, astfel că autoritățile au solicitat macarale civile pentru a-l putea ridica. Până la sosirea acestora, pompierii au încercat să ridice cu trolii partea din spate a vehiculului pentru a putea ajunge la oamenii prinși dedesubt.

Într-o actualizare publicată la ora 6:05, serviciul ungar pentru situații de urgență anunța că pompierii scoseseră 11 persoane de sub autocarul răsturnat. Macaralele civile ajunseseră între timp la locul tragediei și începuseră operațiunea de ridicare a vehiculului și readucere a acestuia pe carosabil.

La intervenție au participat pompieri profesioniști din Mezőkövesd, Mezőcsát, Füzesabony, Tiszaújváros, Szolnok și Eger, precum și echipe specializate ale serviciului județean pentru situații de urgență.

Sursa foto: The Independent