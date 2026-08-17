Bărbat prins beat la volan, în Moşniţa Nouă, de două ori în câteva ore. A fost dus în arest

Polițiștii Serviciului Rutier Timiș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 49 de ani, bănuit de săvârșirea a două infracțiuni privind conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și a unei infracțiuni privind conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

În 14 august 2026, în jurul orei 23:00, polițiștii Secției 2 Urbane au oprit, pe DJ 592, în localitatea Moșnița Nouă, un bărbat în vârstă de 49 de ani, din localitatea Sacoșu Turcesc, în timp ce conducea un autoturism. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Ulterior, 15 august, în jurul orei 5:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe același bărbat în timp ce conducea același autoturism, pe DJ 592, în localitatea Moșnița Nouă, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost testat din nou cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni privind conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și a unei infracțiuni privind conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat, fiind reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș”, a transmis IPJ Timiş.