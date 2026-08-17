Anunţ public – autorizaţie de mediu

BEGA TEHNOMET S.A., cu sediul în municipiul Timișoara, Piața General Gheorghe Domășnean nr. 11, Corp B, Spațiul A, etaj 1, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților:

CAEN 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile

CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice

în cadrul obiectivului „CEF + IS BELINȚ – Parc fotovoltaic cu instalație de stocare CHIZĂTĂU”, amplasat în sat Chizătău, comuna Belinț, județul Timiș, CF nr. 413388 Belinț (provenit din CF sporadic nr. 406053), nr. cadastral 413388.

Informații suplimentare privind activitatea și impactul acesteia asupra mediului, precum și eventualele contestații și sugestii formulate în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, se pot solicita/transmite la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Timiș, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18–18A, Timișoara, tel. 0256 491 795, e-mail office@djmtm.anmap.gov.ro, de luni până joi, între orele 08:30–16:30, și vineri, între orele 08:00–14:00.

BEGA TEHNOMET S.A.