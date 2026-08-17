Au început lucrările de restaurare și punere în siguranță la Uszoda, cu peste 100 de voluntari, a anunţat Primăria Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara și Asociația Arhabito, prin proiectul Ambulanța pentru Monumente – Banat, au început intervențiile de restaurare și punere în siguranță a Bazei Uszoda.

Timp de o lună, peste 100 de voluntari din întreaga țară, studenți ai facultăților de profil și specialiști în patrimoniu, vor lucra la „conservarea ansamblului istoric care împlinește anul acesta 100 de ani”. Municipalitatea va asigura materialele necesare pentru lucrări, a transmis aceasta, într-un comunicat.

„Avem în comunitate oameni care vor să se implice și organizații cu expertiză și rezultate dovedite și mă bucur că reușim să atragem parteneri precum Asociația Arhabito și voluntari. Vrem ca Uszoda să devină un spațiu viu, folosit de comunitate, dar, în același timp, dorim să păstrăm memoria acestui loc. Baza nu mai poate fi transformată într-un ștrand după modelul de acum 100 de ani, când a fost construită, dar o regândim într-un circuit sportiv, cu spații pentru mișcare și activități, păstrând, în același timp, memoria locului. Facem acum, împreună cu experți și voluntari, un pas important în transformarea Uszodei”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

„Anul acesta, baza sportivă cunoscută astăzi drept Uszoda marchează 100 de ani de la înființare. Am considerat că acest moment aniversar este un prilej potrivit pentru a îndrepta eforturile proiectului Ambulanța pentru Monumente – Banat către acest loc emblematic pentru Timișoara și pentru memoria orașului. Este prima intervenție pe care o desfășurăm în mediul urban. Până acum, proiectele Ambulanța pentru Monumente – Banat au vizat cu precădere ansambluri și monumente istorice din mediul rural. Intervenția de la Uszoda reprezintă, astfel, o nouă provocare pentru echipa noastră, dar și o oportunitate de a fi mai aproape de comunitatea timișoreană și de a implica un număr cât mai mare de oameni într-un efort comun pentru salvarea patrimoniului cultural.

Începând de astăzi, timp de o lună, alături de voluntari veniți din toate colțurile țării, ne propunem să desfășurăm la Uszoda o intervenție integrată de salvgardare, bazată pe o abordare duală: conservarea și recuperarea substanței istorice, concomitent cu reactivarea culturală a sitului. Ne propunem și o salvare memorială și identitară a locului – a poveștilor, amintirilor și experiențelor pe care baza sportivă le-a adunat de-a lungul unui secol și care au făcut-o parte din memoria colectivă a generațiilor de timișoreni”, a declarat președintele Asociației Arhabito, Mihai-Claudiu Moldovan.

Intervențiile se desfășoară timp de o lună, până pe 13 septembrie. Lucrările vizează punerea în siguranță și restaurarea ansamblului prin consolidarea și completarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea golurilor obturate și reconstituirea profilelor acestora, precum și intervenții asupra paramentelor, cu respectarea caracterului istoric al Uszodei – locația fostelor băi populare din Timișoara. Aceste lucrări vor contribui la oprirea degradării și la recuperarea valorii arhitecturale a ansamblului, a precizat municipalitatea.

„În paralel cu lucrările de conservare, Uszoda va găzdui activități culturale și comunitare dedicate centenarului ansamblului. Astfel, baza va reintra treptat în viața orașului, păstrând legătura cu cultura urbană și comunitățile care au folosit acest spațiu de-a lungul timpului”, se mai arată în comunicatul Primăriei Timişoara.

Ambulanța pentru Monumente este un proiect civic național dedicat salvării patrimoniului construit aflat în degradare, prin intervenții care reunesc specialiști și voluntari. Programul mobilizează în special studenți și tineri profesioniști din domeniile arhitecturii, restaurării și patrimoniului și a contribuit la salvarea a peste 100 de monumente din România. Activitatea sa a fost recunoscută la nivel european prin Premiul European pentru Patrimoniu / Premiul Europa Nostra. Pe plan regional proiectul este implementat în județele Timiș și Caraș-Severin de Asociația Arhabito.