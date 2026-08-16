Alertă de incendii în Grecia: turiști și localnici evacuați în Skyros.

Pompierii greci intervin duminică împotriva incendiilor izbucnite pe insulele Andros și Skyros, în condiții de vânt puternic și risc foarte ridicat de propagare a focului. Situația s-a îmbunătățit în Andros, însă în Skyros operațiunile continuă inclusiv cu avioane și elicoptere.

Incendiul izbucnit duminică, în jurul orei 08:00, într-o zonă cu vegetație agricolă și forestieră din Kato Aprovatou, pe insula Andros, a fost delimitat, iar autoritățile nu mai raportau un front activ, potrivit ERT News. Pentru stingerea focului au fost mobilizați 20 de pompieri, inclusiv o echipă pedestră, și cinci autospeciale.

La operațiune au participat și voluntari, precum și cisterne puse la dispoziție de municipalitatea Andros.

Situația este mai dificilă pe insula Skyros, unde incendiul a cuprins o pădure densă de pini. După o noapte în care pompierii au intervenit în condiții de vânt puternic, fronturile din sudul și vestul zonei afectate prezentau o evoluție mai bună, însă focul continua să pună probleme în nord.

Patru avioane și două elicoptere intervin în Skyros

Operațiunile din Skyros sunt sprijinite din aer de patru avioane și două elicoptere. Forțele de la sol au fost suplimentate cu echipe venite din Attica, Evia și alte zone ale Greciei Centrale. Kostas Tsigas, președintele Uniunii Ofițerilor Corpului de Pompieri, a descris intervenția drept o cursă contra cronometru pentru limitarea incendiului.

Echipe specializate, sprijinite de utilaje grele, încearcă să creeze culoare și zone de protecție în terenul greu accesibil. Autoritățile speră ca situația să se îmbunătățească pe parcursul zilei, inclusiv datorită numărului mare de forțe mobilizate. În timpul nopții au intervenit aproximativ 11-12 cisterne și autospeciale, obiectivul fiind menținerea focului sub control până când aeronavele au putut începe operațiunile.

Localnici și turiști, evacuați preventiv

Zonele pentru care autoritățile au emis mesaje de evacuare au fost eliberate.

Primarul insulei Skyros, Kyriakos Antonopoulos, a declarat că nu există în prezent probleme în ceea ce privește siguranța localnicilor sau a turiștilor. Localitatea Pefkos fusese evacuată preventiv încă de sâmbătă, însă flăcările nu au ajuns să o amenințe direct. În regiune există și numeroase locuințe izolate, folosite în special pentru vacanțe.

Vântul, care a ajuns la forța 7 pe scara Beaufort, a reprezentat una dintre principalele dificultăți pentru pompieri. Autoritățile se așteaptă însă la o diminuare a intensității sale pe parcursul zilei.

Cod Roșu pentru risc de incendiu în mai multe regiuni turistice

Riscul de producere a incendiilor rămâne foarte ridicat, la nivelul 4 din sistemul elen de avertizare. Autoritățile au instituit regim de Cod Roșu în Attica, inclusiv pe insula Kythira, în Beoția și Evia, inclusiv Skyros, precum și în Ciclade și în întreaga regiune a Cretei.

(sursa: Mediafax)