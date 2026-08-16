Surpriza de duminică de la pompă. Cât a ajuns prețul la motorină după reducerea accizei.

Motorina a înregistrat o scădere de preț duminică, 16 august, după ce azi-dimineață a intrat în vigoare o reducere cu 20% a accizei la motorina standard.

Reducerea fiscală temporară cu 68 de bani/l la motorina standard este în perioada 16-31 august.

Astfel, duminică, preţul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei/l în staţiile Petrom, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Rompetrol a ieftinit mai târziu motorina, potrivit sursei citate.

În jurul orei 11, prețul combustibilului diesel comercializat în stații Rompetrol a coborât la nivelul celui din stațiile premium concurente, OMV și MOL, de 10,05 lei/l.

Socar a ieftinit la rândul său motorina încă de la prima oră a zilei de duminică, la fel ca OMV Petrom, aceasta costând 9,99 lei/l într-o stație din București și 10,01 lei/l în alte 2 stații din capitală.

Doar benzinăriile grupului rus Lukoil nu modificaseră prețul motorinei, care se situa la 10,88 lei/l.

Conform hotnews, hiar şi în urma acestei ieftiniri fiscale, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină, coborând de pe locul al 8-lea (ocupat sâmbătă la un preţ mediu de 10,02 euro/l) pe cea de-a 12-a poziţie (la noul preţ mediu de 1,91 euro/l), notează Profit.ro.