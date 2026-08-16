Surpriza de duminică de la pompă. Cât a ajuns prețul la motorină după reducerea accizei

Economic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Surpriza de duminică de la pompă. Cât a ajuns prețul la motorină după reducerea accizei

Surpriza de duminică de la pompă. Cât a ajuns prețul la motorină după reducerea accizei.

Motorina a înregistrat o scădere de preț duminică, 16 august, după ce azi-dimineață a intrat în vigoare o reducere cu 20% a accizei la motorina standard.

Reducerea fiscală temporară cu 68 de bani/l la motorina standard este în perioada 16-31 august.

Astfel, duminică, preţul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei/l în staţiile Petrom, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Rompetrol a ieftinit mai târziu motorina, potrivit sursei citate.

În jurul orei 11, prețul combustibilului diesel comercializat în stații Rompetrol a coborât la nivelul celui din stațiile premium concurente, OMV și MOL, de 10,05 lei/l.

Socar a ieftinit la rândul său motorina încă de la prima oră a zilei de duminică, la fel ca OMV Petrom, aceasta costând 9,99 lei/l într-o stație din București și 10,01 lei/l în alte 2 stații din capitală.

Doar benzinăriile grupului rus Lukoil nu modificaseră prețul motorinei, care se situa la 10,88 lei/l.

Conform hotnews, hiar şi în urma acestei ieftiniri fiscale, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină, coborând de pe locul al 8-lea (ocupat sâmbătă la un preţ mediu de 10,02 euro/l) pe cea de-a 12-a poziţie (la noul preţ mediu de 1,91 euro/l), notează Profit.ro.

CITEȘTE ȘI: Alertă de incendii în Grecia: turiști și localnici evacuați în Skyros

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *